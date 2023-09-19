Минздрав Карабаха заявил о 80 раненых и пяти убитых

19 сентября 2023 в 21:12 Размер текста - 17 +

Нагорный Карабах подвергается обстрелам со стороны Азербайджана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе В ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе ранены 80 человек, а погибли пять. Об этом сообщил МИД Карабаха со ссылкой на Минздрав. «Министерство здравоохранения Арцаха сообщает о 80 раненых в результате военного наступления Азербайджана, в том числе и среди мирного населения — 15 раненых и пять убитых», — передает заявление Минздрава МИД Нагорного Карабаха в X (ранее Twitter). Ранее Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе. В стране отмечала, что Вооруженные силы уничтожат все военные объекты Нагорного Карабаха. Операция будет прекращена, если военные из региона сдадутся. МИД РФ в свою очередь призвал прекратить кровопролитие, передает RT. Кремль отметил, что будет следить за ситуацией в Карабахе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что главное в этой истории — не допустить жертв среди мирного населения. Ранее URA.RU приводило все, что известно о конфликте в Нагорном Карабахе.

В ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе ранены 80 человек, а погибли пять. Об этом сообщил МИД Карабаха со ссылкой на Минздрав. «Министерство здравоохранения Арцаха сообщает о 80 раненых в результате военного наступления Азербайджана, в том числе и среди мирного населения — 15 раненых и пять убитых», — передает заявление Минздрава МИД Нагорного Карабаха в X (ранее Twitter). Ранее Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе. В стране отмечала, что Вооруженные силы уничтожат все военные объекты Нагорного Карабаха. Операция будет прекращена, если военные из региона сдадутся. МИД РФ в свою очередь призвал прекратить кровопролитие, передает RT. Кремль отметил, что будет следить за ситуацией в Карабахе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что главное в этой истории — не допустить жертв среди мирного населения. Ранее URA.RU приводило все, что известно о конфликте в Нагорном Карабахе.