Минздрав Карабаха заявил о 80 раненых и пяти убитых

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Последствия ночного обстрела Степанакерта. Нагорный Карабах, частный дом, частный сектор, последствия обстрела
Нагорный Карабах подвергается обстрелам со стороны Азербайджана Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе ранены 80 человек, а погибли пять. Об этом сообщил МИД Карабаха со ссылкой на Минздрав.

«Министерство здравоохранения Арцаха сообщает о 80 раненых в результате военного наступления Азербайджана, в том числе и среди мирного населения — 15 раненых и пять убитых», — передает заявление Минздрава МИД Нагорного Карабаха в X (ранее Twitter).

Ранее Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе. В стране отмечала, что Вооруженные силы уничтожат все военные объекты Нагорного Карабаха. Операция будет прекращена, если военные из региона сдадутся. МИД РФ в свою очередь призвал прекратить кровопролитие, передает RT.

Кремль отметил, что будет следить за ситуацией в Карабахе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что главное в этой истории — не допустить жертв среди мирного населения. Ранее URA.RU приводило все, что известно о конфликте в Нагорном Карабахе.

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В ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе ранены 80 человек, а погибли пять. Об этом сообщил МИД Карабаха со ссылкой на Минздрав. «Министерство здравоохранения Арцаха сообщает о 80 раненых в результате военного наступления Азербайджана, в том числе и среди мирного населения — 15 раненых и пять убитых», — передает заявление Минздрава МИД Нагорного Карабаха в X (ранее Twitter). Ранее Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе. В стране отмечала, что Вооруженные силы уничтожат все военные объекты Нагорного Карабаха. Операция будет прекращена, если военные из региона сдадутся. МИД РФ в свою очередь призвал прекратить кровопролитие, передает RT. Кремль отметил, что будет следить за ситуацией в Карабахе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что главное в этой истории — не допустить жертв среди мирного населения. Ранее URA.RU приводило все, что известно о конфликте в Нагорном Карабахе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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