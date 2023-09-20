Азербайджан потребовал выдать руководство Нагорного Карабаха

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, документы, подпись, руки, шариковая ручка, подпись документа
Азербайджан требует выдать ему бывшее и действующее руководство Карабаха Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Власти Азербайджана передало в Нагорный Карабах список граждан, которые должны быть переданы Баку для открытия гуманитарного коридора в Армению. Об этом сообщает армянская газета Hraparak.

Источник газеты заявляет, что в список Азербайджана попали государственные и военные деятели Нагорного Карабаха, а также его бывшие руководители. По требованию Баку, эти лица должны быть переданы перед открытием гумкоридора в Армению.

Ранее сообщалось, что Азербайджан начал антитеррористическую операцию в Нагорном Карабахе. Она продлилась два дня. 20 сентября азербайджанское Минобороны сообщило о приостановке военных действий. Президент России Владимир Путин заявил, что миротворцы из РФ делают все для защиты гражданского населения в регионе.

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Власти Азербайджана передало в Нагорный Карабах список граждан, которые должны быть переданы Баку для открытия гуманитарного коридора в Армению. Об этом сообщает армянская газета Hraparak. Источник газеты заявляет, что в список Азербайджана попали государственные и военные деятели Нагорного Карабаха, а также его бывшие руководители. По требованию Баку, эти лица должны быть переданы перед открытием гумкоридора в Армению. Ранее сообщалось, что Азербайджан начал антитеррористическую операцию в Нагорном Карабахе. Она продлилась два дня. 20 сентября азербайджанское Минобороны сообщило о приостановке военных действий. Президент России Владимир Путин заявил, что миротворцы из РФ делают все для защиты гражданского населения в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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