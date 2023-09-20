Азербайджан потребовал выдать руководство Нагорного Карабаха

20 сентября 2023 в 19:10 Размер текста - 17 +

Азербайджан требует выдать ему бывшее и действующее руководство Карабаха Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Власти Азербайджана передало в Нагорный Карабах список граждан, которые должны быть переданы Баку для открытия гуманитарного коридора в Армению. Об этом сообщает армянская газета Hraparak. Источник газеты заявляет , что в список Азербайджана попали государственные и военные деятели Нагорного Карабаха, а также его бывшие руководители. По требованию Баку, эти лица должны быть переданы перед открытием гумкоридора в Армению. Ранее сообщалось, что Азербайджан начал антитеррористическую операцию в Нагорном Карабахе. Она продлилась два дня. 20 сентября азербайджанское Минобороны сообщило о приостановке военных действий. Президент России Владимир Путин заявил, что миротворцы из РФ делают все для защиты гражданского населения в регионе.

Власти Азербайджана передало в Нагорный Карабах список граждан, которые должны быть переданы Баку для открытия гуманитарного коридора в Армению. Об этом сообщает армянская газета Hraparak. Источник газеты заявляет, что в список Азербайджана попали государственные и военные деятели Нагорного Карабаха, а также его бывшие руководители. По требованию Баку, эти лица должны быть переданы перед открытием гумкоридора в Армению. Ранее сообщалось, что Азербайджан начал антитеррористическую операцию в Нагорном Карабахе. Она продлилась два дня. 20 сентября азербайджанское Минобороны сообщило о приостановке военных действий. Президент России Владимир Путин заявил, что миротворцы из РФ делают все для защиты гражданского населения в регионе.