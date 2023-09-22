Путин предложил обсудить вопросы экономики и безопасности с российскими соседями

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Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин обсудит взаимоотношения с российскими партнерами Фото:

Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить сотрудничество с ближайшими соседями России. На заседании Совбеза РФ будут обсуждаться вопросы экономики и безопасности.

«Поговорим с вами сегодня о ситуации, связанной с развитием отношений с нашими ближайшими соседями и партнерами. Много составляющих — экономика, вопросы гуманитарного сотрудничества, безопасности в регионе», — подчеркнул Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ. Сообщение опубликовал Кремль на своем сайте. Российский глава подчеркнул, что будут выступать несколько докладчиков. Первым на повестке будет стоять вопрос безопасности.

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Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить сотрудничество с ближайшими соседями России. На заседании Совбеза РФ будут обсуждаться вопросы экономики и безопасности. «Поговорим с вами сегодня о ситуации, связанной с развитием отношений с нашими ближайшими соседями и партнерами. Много составляющих — экономика, вопросы гуманитарного сотрудничества, безопасности в регионе», — подчеркнул Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ. Сообщение опубликовал Кремль на своем сайте. Российский глава подчеркнул, что будут выступать несколько докладчиков. Первым на повестке будет стоять вопрос безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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