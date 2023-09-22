Путин предложил обсудить вопросы экономики и безопасности с российскими соседями

Владимир Путин обсудит взаимоотношения с российскими партнерами
Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить сотрудничество с ближайшими соседями России. На заседании Совбеза РФ будут обсуждаться вопросы экономики и безопасности.
«Поговорим с вами сегодня о ситуации, связанной с развитием отношений с нашими ближайшими соседями и партнерами. Много составляющих — экономика, вопросы гуманитарного сотрудничества, безопасности в регионе», — подчеркнул Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ. Сообщение
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