Путин предложил обсудить вопросы экономики и безопасности с российскими соседями

22 сентября 2023 в 15:18 Размер текста - 17 +

Владимир Путин обсудит взаимоотношения с российскими партнерами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить сотрудничество с ближайшими соседями России. На заседании Совбеза РФ будут обсуждаться вопросы экономики и безопасности. «Поговорим с вами сегодня о ситуации, связанной с развитием отношений с нашими ближайшими соседями и партнерами. Много составляющих — экономика, вопросы гуманитарного сотрудничества, безопасности в регионе», — подчеркнул Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ. Сообщение опубликовал Кремль на своем сайте. Российский глава подчеркнул, что будут выступать несколько докладчиков. Первым на повестке будет стоять вопрос безопасности.

Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить сотрудничество с ближайшими соседями России. На заседании Совбеза РФ будут обсуждаться вопросы экономики и безопасности. «Поговорим с вами сегодня о ситуации, связанной с развитием отношений с нашими ближайшими соседями и партнерами. Много составляющих — экономика, вопросы гуманитарного сотрудничества, безопасности в регионе», — подчеркнул Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ. Сообщение опубликовал Кремль на своем сайте. Российский глава подчеркнул, что будут выступать несколько докладчиков. Первым на повестке будет стоять вопрос безопасности.