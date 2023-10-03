Статью, по которой разыскивают Алексея Арестовича, в МВД не раскрыли
Экс-советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) объявили в розыск. Данные об этом появились в базе МВД РФ.
В ведомстве не стали указывать статью Уголовного кодекса, по которой разыскивается бывший украинский чиновник. В 2022 году Генпрокуратура ДНР возбудила на Арестовича уголовное дело за призывы к экстремизму.
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