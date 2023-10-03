Экс-советника главы офиса Зеленского Арестовича объявили в розыск. Скрин

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Алексей Арестович, stock
Статью, по которой разыскивают Алексея Арестовича, в МВД не раскрыли Фото:

Экс-советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) объявили в розыск. Данные об этом появились в базе МВД РФ.

В ведомстве не стали указывать статью Уголовного кодекса, по которой разыскивается бывший украинский чиновник. В 2022 году Генпрокуратура ДНР возбудила на Арестовича уголовное дело за призывы к экстремизму.

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Экс-советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) объявили в розыск. Данные об этом появились в базе МВД РФ. В ведомстве не стали указывать статью Уголовного кодекса, по которой разыскивается бывший украинский чиновник. В 2022 году Генпрокуратура ДНР возбудила на Арестовича уголовное дело за призывы к экстремизму.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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