Жорин сообщил о влиятельных покровителях Волочковой в силовых структурах

04 октября 2023 в 17:53 Размер текста - 17 +

Жорин отметил, что Волочкова не хотела осквернить символы воинской славы Фото: Илья Московец © URA.RU Балерина Анастасия Волочкова не будет осуждена за фотографию, где она позирует на полушпагате на фоне советского истребителя Ла-5, — публикация не подходит под осквернение символов воинской славы РФ. Тем более, что у экс-солистки Большого театра есть влиятельные друзья в силовых структурах. Информацией поделился «звездный» адвокат, глава Московской коллегии адвокатов Сергей Жорин. «У Волочковой есть влиятельные покровители, в том числе в силовых структурах. Когда-то пранкер Вован позвонил Волочковой от лица какого-то… влиятельного чиновника, пригласил в баню… В разговоре проговаривалось и оказание определенных услуг. После того как разговор был размещен в публичном пространстве, в отношении Волочковой было возбуждено дело об административном правонарушении о занятии проституцией. Полицейского, который возбудил это дело, уволили из органов за 24 часа. Поэтому никто ее трогать не будет, даже если имело место какое-то осквернение», — сказал адвокат изданию NEWS.ru . Также Жорин отметил, что Волочкова не хотела осквернить символы воинской славы. По его словам, балерина считает, что ее шпагаты украшают окружение. Ранее российская танцовщица отреагировала на обвинительные комментарии в ее сторону. Она назвала комментаторов «интернетским быдлом» и «кошелками из трущоб», которых возмутил взмах ее «лебединого крыла-ноги». Telegram-канал SHOT сообщал, что Волочковой грозит до трех лет колонии. На данный момент полиция проводит проверку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Балерина Анастасия Волочкова не будет осуждена за фотографию, где она позирует на полушпагате на фоне советского истребителя Ла-5, — публикация не подходит под осквернение символов воинской славы РФ. Тем более, что у экс-солистки Большого театра есть влиятельные друзья в силовых структурах. Информацией поделился «звездный» адвокат, глава Московской коллегии адвокатов Сергей Жорин. «У Волочковой есть влиятельные покровители, в том числе в силовых структурах. Когда-то пранкер Вован позвонил Волочковой от лица какого-то… влиятельного чиновника, пригласил в баню… В разговоре проговаривалось и оказание определенных услуг. После того как разговор был размещен в публичном пространстве, в отношении Волочковой было возбуждено дело об административном правонарушении о занятии проституцией. Полицейского, который возбудил это дело, уволили из органов за 24 часа. Поэтому никто ее трогать не будет, даже если имело место какое-то осквернение», — сказал адвокат изданию NEWS.ru. Также Жорин отметил, что Волочкова не хотела осквернить символы воинской славы. По его словам, балерина считает, что ее шпагаты украшают окружение. Ранее российская танцовщица отреагировала на обвинительные комментарии в ее сторону. Она назвала комментаторов «интернетским быдлом» и «кошелками из трущоб», которых возмутил взмах ее «лебединого крыла-ноги». Telegram-канал SHOT сообщал, что Волочковой грозит до трех лет колонии. На данный момент полиция проводит проверку.