05 октября 2023

«Федресурс»: число граждан-банкротов в РФ превысило миллион

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Клипарт Банкротство. Челябинск, банкрот
Эксперты прогнозируют рост количества заявлений в суд о признании банкротами на 30% Фото:

С начала существования процедуры судебного банкротства в России признаны финансово не состоятельными 1,003 миллиона граждан. Статистику за восемь лет представили на портале «Федресурс».

«С октября 2015 года по сентябрь 2023 года суды признали финансово не состоятельными 1 миллион 3 тысячи россиян», — следует из данных на портале. По мнению экспертов, спрос на процедуру банкротства продолжит расти. В ближайшие пару лет количество судебных заявлений увеличится на 30 процентов.

Ранее Центробанк ужесточил выдачу кредитов для заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Данное решение связано с ограничением роста закредитованности граждан. Чтобы избежать перекредитования, когда человек берет кредит, чтобы закрыть другой кредит, вводят лимиты для банков и ужесточают правила для тех, кто хочет взять деньги в долг.

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С начала существования процедуры судебного банкротства в России признаны финансово не состоятельными 1,003 миллиона граждан. Статистику за восемь лет представили на портале «Федресурс». «С октября 2015 года по сентябрь 2023 года суды признали финансово не состоятельными 1 миллион 3 тысячи россиян», — следует из данных на портале. По мнению экспертов, спрос на процедуру банкротства продолжит расти. В ближайшие пару лет количество судебных заявлений увеличится на 30 процентов. Ранее Центробанк ужесточил выдачу кредитов для заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Данное решение связано с ограничением роста закредитованности граждан. Чтобы избежать перекредитования, когда человек берет кредит, чтобы закрыть другой кредит, вводят лимиты для банков и ужесточают правила для тех, кто хочет взять деньги в долг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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