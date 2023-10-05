«Федресурс»: число граждан-банкротов в РФ превысило миллион

С начала существования процедуры судебного банкротства в России признаны финансово не состоятельными 1,003 миллиона граждан. Статистику за восемь лет представили на портале «Федресурс».
«С октября 2015 года по сентябрь 2023 года суды признали финансово не состоятельными 1 миллион 3 тысячи россиян», — следует из данных на портале. По мнению экспертов, спрос на процедуру банкротства продолжит расти. В ближайшие пару лет количество судебных заявлений увеличится на 30 процентов.
Ранее Центробанк ужесточил выдачу кредитов для заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Данное решение связано с ограничением роста закредитованности граждан. Чтобы избежать перекредитования, когда человек берет кредит, чтобы закрыть другой кредит, вводят лимиты для банков и ужесточают правила для тех, кто хочет взять деньги в долг.
С начала существования процедуры судебного банкротства в России признаны финансово не состоятельными 1,003 миллиона граждан. Статистику за восемь лет представили на портале «Федресурс». «С октября 2015 года по сентябрь 2023 года суды признали финансово не состоятельными 1 миллион 3 тысячи россиян», — следует из данных на портале. По мнению экспертов, спрос на процедуру банкротства продолжит расти. В ближайшие пару лет количество судебных заявлений увеличится на 30 процентов. Ранее Центробанк ужесточил выдачу кредитов для заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Данное решение связано с ограничением роста закредитованности граждан. Чтобы избежать перекредитования, когда человек берет кредит, чтобы закрыть другой кредит, вводят лимиты для банков и ужесточают правила для тех, кто хочет взять деньги в долг.