Тело младенца найдено в мусорном баке в Балашихе

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Мусорные баки Курган, мусорные контейнеры, мусорные баки, мусорка, помойка
В мусорном контейнере нашли тело младенца Фото:

В Балашихе нашли младенца в мусорном контейнере. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

«Местным жителем в одном из мусорных контейнеров Балашихи в завернутом пледе обнаружен младенец мужского пола без признаков жизни», — говорится в сообщении комитета, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что возбуждено уголовное дело по факту убийства.

В СК РФ добавили, что следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, а также назначили экспертизы и допросили свидетелей. По результатам судебно-медицинской экспертизы будет установлена причина смерти ребенка, заключили в канале.

Ранее в центре Челябинска в одном из мусорных контейнеров нашли младенца. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, по подозрению в покушении на убийство задержан бездомный. Ребенка обнаружили местные жители. На место были вызваны правоохранительные органы. Ребенок жив и доставлен в медучреждение.

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В Балашихе нашли младенца в мусорном контейнере. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области. «Местным жителем в одном из мусорных контейнеров Балашихи в завернутом пледе обнаружен младенец мужского пола без признаков жизни», — говорится в сообщении комитета, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что возбуждено уголовное дело по факту убийства. В СК РФ добавили, что следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, а также назначили экспертизы и допросили свидетелей. По результатам судебно-медицинской экспертизы будет установлена причина смерти ребенка, заключили в канале. Ранее в центре Челябинска в одном из мусорных контейнеров нашли младенца. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, по подозрению в покушении на убийство задержан бездомный. Ребенка обнаружили местные жители. На место были вызваны правоохранительные органы. Ребенок жив и доставлен в медучреждение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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