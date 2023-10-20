Тело младенца найдено в мусорном баке в Балашихе

В Балашихе нашли младенца в мусорном контейнере. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.
«Местным жителем в одном из мусорных контейнеров Балашихи в завернутом пледе обнаружен младенец мужского пола без признаков жизни», — говорится в сообщении комитета, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что возбуждено уголовное дело по факту убийства.
В СК РФ добавили, что следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, а также назначили экспертизы и допросили свидетелей. По результатам судебно-медицинской экспертизы будет установлена причина смерти ребенка, заключили в канале.
Ранее в центре Челябинска в одном из мусорных контейнеров нашли младенца. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, по подозрению в покушении на убийство задержан бездомный. Ребенка обнаружили местные жители. На место были вызваны правоохранительные органы. Ребенок жив и доставлен в медучреждение.
В Балашихе нашли младенца в мусорном контейнере. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области. «Местным жителем в одном из мусорных контейнеров Балашихи в завернутом пледе обнаружен младенец мужского пола без признаков жизни», — говорится в сообщении комитета, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что возбуждено уголовное дело по факту убийства. В СК РФ добавили, что следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, а также назначили экспертизы и допросили свидетелей. По результатам судебно-медицинской экспертизы будет установлена причина смерти ребенка, заключили в канале. Ранее в центре Челябинска в одном из мусорных контейнеров нашли младенца. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, по подозрению в покушении на убийство задержан бездомный. Ребенка обнаружили местные жители. На место были вызваны правоохранительные органы. Ребенок жив и доставлен в медучреждение.