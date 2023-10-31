Mash: блогера Хасбика заподозрили в экстремизме

31 октября 2023 в 10:44 Размер текста - 17 +

За призыв устраивать беспорядки у аэропорта в Махачкале на блогера Хасбика написали заявление Фото: Рамазан Рашидов/ТАСС новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы Блогера Хасбуллу Магомедова (Хасбика) проверит Генпрокуратура РФ на предмет экстремизма. По данным telegram-канала Mash, он призывал участвовать в протестах в Дагестане. «Генпрокуратура проверит Хасбика по экстремистской 282-й статье УК РФ — за антисемитизм и призывы к беспорядкам в Дагестане», — говорится в сообщении. По данным канала, заявление на Хасбика написал его подписчик. Ему не понравились две публикации блогера. Хасбик опубликовал картинку с призывом не сдавать евреям жилье, не возить их на автомобилях и не обслуживать в заведениях. Во второй публикации блогер осуждает администрацию отеля «Фламинго» в Хасавюрте. По его словам, все номера заняли евреи и, если их не выселят, то «гостиница превратится в пепел». Подписчик Хасбика отметил, что это могло также спровоцировать местных жителей выйти на беспорядки у аэропорта в Махачкале. Несмотря на то, что блогер в следующих постах осудил действия протестующих, его все равно обвинили в разжигании ненависти и экстремизме. Ранее, 29 октября, сотни жителей Дагестана собрались возле аэропорта в Махачкале, чтобы встретить прилетевших из Израиля. Главное Управление МВД России по СКФО сообщило о задержании 83 человек, принимавших участие в противоправной деятельности в республике, передает RT. Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о массовых беспорядках на территории аэропорта в Махачкале, передает РАПСИ. Также выяснилось, что к беспорядкам призывал канал «Утро Дагестан», организованный бывшим депутатам Госдумы Ильей Пономаревым (признан Минюстом РФ иноагентом). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Блогера Хасбуллу Магомедова (Хасбика) проверит Генпрокуратура РФ на предмет экстремизма. По данным telegram-канала Mash, он призывал участвовать в протестах в Дагестане. «Генпрокуратура проверит Хасбика по экстремистской 282-й статье УК РФ — за антисемитизм и призывы к беспорядкам в Дагестане», — говорится в сообщении. По данным канала, заявление на Хасбика написал его подписчик. Ему не понравились две публикации блогера. Хасбик опубликовал картинку с призывом не сдавать евреям жилье, не возить их на автомобилях и не обслуживать в заведениях. Во второй публикации блогер осуждает администрацию отеля «Фламинго» в Хасавюрте. По его словам, все номера заняли евреи и, если их не выселят, то «гостиница превратится в пепел». Подписчик Хасбика отметил, что это могло также спровоцировать местных жителей выйти на беспорядки у аэропорта в Махачкале. Несмотря на то, что блогер в следующих постах осудил действия протестующих, его все равно обвинили в разжигании ненависти и экстремизме. Ранее, 29 октября, сотни жителей Дагестана собрались возле аэропорта в Махачкале, чтобы встретить прилетевших из Израиля. Главное Управление МВД России по СКФО сообщило о задержании 83 человек, принимавших участие в противоправной деятельности в республике, передает RT. Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о массовых беспорядках на территории аэропорта в Махачкале, передает РАПСИ. Также выяснилось, что к беспорядкам призывал канал «Утро Дагестан», организованный бывшим депутатам Госдумы Ильей Пономаревым (признан Минюстом РФ иноагентом).