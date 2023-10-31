Mash: блогера Хасбика заподозрили в экстремизме

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За призыв устраивать беспорядки у аэропорта в Махачкале на блогера Хасбика написали заявление Фото:
новость из сюжета
Протесты в аэропорту Махачкалы

Блогера Хасбуллу Магомедова (Хасбика) проверит Генпрокуратура РФ на предмет экстремизма. По данным telegram-канала Mash, он призывал участвовать в протестах в Дагестане.

«Генпрокуратура проверит Хасбика по экстремистской 282-й статье УК РФ — за антисемитизм и призывы к беспорядкам в Дагестане», — говорится в сообщении. По данным канала, заявление на Хасбика написал его подписчик.

Ему не понравились две публикации блогера. Хасбик опубликовал картинку с призывом не сдавать евреям жилье, не возить их на автомобилях и не обслуживать в заведениях. Во второй публикации блогер осуждает администрацию отеля «Фламинго» в Хасавюрте. По его словам, все номера заняли евреи и, если их не выселят, то «гостиница превратится в пепел».

Подписчик Хасбика отметил, что это могло также спровоцировать местных жителей выйти на беспорядки у аэропорта в Махачкале. Несмотря на то, что блогер в следующих постах осудил действия протестующих, его все равно обвинили в разжигании ненависти и экстремизме.

Ранее, 29 октября, сотни жителей Дагестана собрались возле аэропорта в Махачкале, чтобы встретить прилетевших из Израиля. Главное Управление МВД России по СКФО сообщило о задержании 83 человек, принимавших участие в противоправной деятельности в республике, передает RT. Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о массовых беспорядках на территории аэропорта в Махачкале, передает РАПСИ. Также выяснилось, что к беспорядкам призывал канал «Утро Дагестан», организованный бывшим депутатам Госдумы Ильей Пономаревым (признан Минюстом РФ иноагентом).

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Блогера Хасбуллу Магомедова (Хасбика) проверит Генпрокуратура РФ на предмет экстремизма. По данным telegram-канала Mash, он призывал участвовать в протестах в Дагестане. «Генпрокуратура проверит Хасбика по экстремистской 282-й статье УК РФ — за антисемитизм и призывы к беспорядкам в Дагестане», — говорится в сообщении. По данным канала, заявление на Хасбика написал его подписчик. Ему не понравились две публикации блогера. Хасбик опубликовал картинку с призывом не сдавать евреям жилье, не возить их на автомобилях и не обслуживать в заведениях. Во второй публикации блогер осуждает администрацию отеля «Фламинго» в Хасавюрте. По его словам, все номера заняли евреи и, если их не выселят, то «гостиница превратится в пепел». Подписчик Хасбика отметил, что это могло также спровоцировать местных жителей выйти на беспорядки у аэропорта в Махачкале. Несмотря на то, что блогер в следующих постах осудил действия протестующих, его все равно обвинили в разжигании ненависти и экстремизме. Ранее, 29 октября, сотни жителей Дагестана собрались возле аэропорта в Махачкале, чтобы встретить прилетевших из Израиля. Главное Управление МВД России по СКФО сообщило о задержании 83 человек, принимавших участие в противоправной деятельности в республике, передает RT. Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о массовых беспорядках на территории аэропорта в Махачкале, передает РАПСИ. Также выяснилось, что к беспорядкам призывал канал «Утро Дагестан», организованный бывшим депутатам Госдумы Ильей Пономаревым (признан Минюстом РФ иноагентом).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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