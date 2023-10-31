Президент Литвы раскритиковал Орбана за рукопожатие с Путиным

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Гитанас Науседа, stock
Глава Литвы Гитанас Науседа осудил рукопожатие между Виктором Орбаном и Владимиром Путиным Фото:

Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за встречу с российским главой Владимиром Путиным. Больше всего он возмутился рукопожатию между ними.

«Недопустимо пожимать руку [Владимиру Путину]», — заявил Гитанас Науседа. Его слова приводит литовская телерадиокомпания LTR. Он добавил, что выступает против контактов с российским лидером в любом случае. Литовский президент выступил с критикой Орбана во время заседании Европейского совета в Брюсселе.

Виктор Орбан гордится тем, что Венгрия смогла сохранить связь с Россией. За это его назвали «троянским конем России» в ЕС. В середине октября Путин и венгерский премьер провели переговоры в Пекине, где и обменялись рукопожатием.

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Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за встречу с российским главой Владимиром Путиным. Больше всего он возмутился рукопожатию между ними. «Недопустимо пожимать руку [Владимиру Путину]», — заявил Гитанас Науседа. Его слова приводит литовская телерадиокомпания LTR. Он добавил, что выступает против контактов с российским лидером в любом случае. Литовский президент выступил с критикой Орбана во время заседании Европейского совета в Брюсселе. Виктор Орбан гордится тем, что Венгрия смогла сохранить связь с Россией. За это его назвали «троянским конем России» в ЕС. В середине октября Путин и венгерский премьер провели переговоры в Пекине, где и обменялись рукопожатием.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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