Президент Литвы раскритиковал Орбана за рукопожатие с Путиным

31 октября 2023 в 14:17 Размер текста - 17 +

Глава Литвы Гитанас Науседа осудил рукопожатие между Виктором Орбаном и Владимиром Путиным Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за встречу с российским главой Владимиром Путиным. Больше всего он возмутился рукопожатию между ними. «Недопустимо пожимать руку [Владимиру Путину]», — заявил Гитанас Науседа. Его слова приводит литовская телерадиокомпания LTR. Он добавил, что выступает против контактов с российским лидером в любом случае. Литовский президент выступил с критикой Орбана во время заседании Европейского совета в Брюсселе. Виктор Орбан гордится тем, что Венгрия смогла сохранить связь с Россией. За это его назвали «троянским конем России» в ЕС. В середине октября Путин и венгерский премьер провели переговоры в Пекине, где и обменялись рукопожатием.

Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за встречу с российским главой Владимиром Путиным. Больше всего он возмутился рукопожатию между ними. «Недопустимо пожимать руку [Владимиру Путину]», — заявил Гитанас Науседа. Его слова приводит литовская телерадиокомпания LTR. Он добавил, что выступает против контактов с российским лидером в любом случае. Литовский президент выступил с критикой Орбана во время заседании Европейского совета в Брюсселе. Виктор Орбан гордится тем, что Венгрия смогла сохранить связь с Россией. За это его назвали «троянским конем России» в ЕС. В середине октября Путин и венгерский премьер провели переговоры в Пекине, где и обменялись рукопожатием.