Сильный дым поднялся над Крымским мостом

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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив
Крымский мост со стороны Севастополя погрузился в дым (архивное фото) Фото:

Очевидцы сообщили, что над Крымским мостом виднеется сильный дым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что военные используют табельные средства маскировки.

«Если увидите дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки. Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно», — написал Михаил Развожаев в своем telegram-канале.

Движение по Крымскому мосту на данный момент закрыто в обе стороны, пишет telegram-канал «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация». В местных каналах сообщают о прилетах двух ракет, по предварительным данным, российская система ПВО сбила все цели. Официальной информации по этому поводу пока нет. При этом в Севастополе продолжает звучать воздушная тревога.

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Очевидцы сообщили, что над Крымским мостом виднеется сильный дым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что военные используют табельные средства маскировки. «Если увидите дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки. Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно», — написал Михаил Развожаев в своем telegram-канале. Движение по Крымскому мосту на данный момент закрыто в обе стороны, пишет telegram-канал «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация». В местных каналах сообщают о прилетах двух ракет, по предварительным данным, российская система ПВО сбила все цели. Официальной информации по этому поводу пока нет. При этом в Севастополе продолжает звучать воздушная тревога.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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