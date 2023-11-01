Сильный дым поднялся над Крымским мостом

Крымский мост со стороны Севастополя погрузился в дым (архивное фото)Фото: Официальный сайт «Крымский мост»
Очевидцы сообщили, что над Крымским мостом виднеется сильный дым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что военные используют табельные средства маскировки.
«Если увидите дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки. Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно», — написал Михаил Развожаев в своем telegram-канале.
Движение по Крымскому мосту на данный момент закрыто в обе стороны, пишет telegram-канал «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация». В местных каналах сообщают о прилетах двух ракет, по предварительным данным, российская система ПВО сбила все цели. Официальной информации по этому поводу пока нет. При этом в Севастополе продолжает звучать воздушная тревога.
Очевидцы сообщили, что над Крымским мостом виднеется сильный дым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что военные используют табельные средства маскировки. «Если увидите дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки. Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно», — написал Михаил Развожаев в своем telegram-канале. Движение по Крымскому мосту на данный момент закрыто в обе стороны, пишет telegram-канал «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация». В местных каналах сообщают о прилетах двух ракет, по предварительным данным, российская система ПВО сбила все цели. Официальной информации по этому поводу пока нет. При этом в Севастополе продолжает звучать воздушная тревога.