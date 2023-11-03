В омском детдоме, где издевались над детьми, заменят директора

В «Большеуковском доме детства» сменят руководителя
В «Большеуковском доме детства», где ломали психику детям, намерены заменить директора. Об этом сообщил зампред правительства Омской области Иван Кротт.
«Сейчас мы занимаемся кадровым вопросом — в учреждении будет новый руководитель», —
Ранее один из воспитанников детского дома рассказал, что детям «Большеуковском дома детства» ломают психику. Он отметил, что в управлении детдома закрывают глаза на постоянные избиения детей.
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