В омском детдоме, где издевались над детьми, заменят директора

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В «Большеуковском доме детства» сменят руководителя
В «Большеуковском доме детства» сменят руководителя Фото:

В «Большеуковском доме детства», где ломали психику детям, намерены заменить директора. Об этом сообщил зампред правительства Омской области Иван Кротт.

«Сейчас мы занимаемся кадровым вопросом — в учреждении будет новый руководитель», — написал Иван Кротт у себя в Telegram. Также он сообщил о привлечении клинического психолога для помощи детям.

Ранее один из воспитанников детского дома рассказал, что детям «Большеуковском дома детства» ломают психику. Он отметил, что в управлении детдома закрывают глаза на постоянные избиения детей.

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В «Большеуковском доме детства», где ломали психику детям, намерены заменить директора. Об этом сообщил зампред правительства Омской области Иван Кротт. «Сейчас мы занимаемся кадровым вопросом — в учреждении будет новый руководитель», — написал Иван Кротт у себя в Telegram. Также он сообщил о привлечении клинического психолога для помощи детям. Ранее один из воспитанников детского дома рассказал, что детям «Большеуковском дома детства» ломают психику. Он отметил, что в управлении детдома закрывают глаза на постоянные избиения детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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