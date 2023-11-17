Путин объяснил, на чем основаны богатства Запада

Путин: богатство Запада основано на несправедливости и рабстве

17 ноября 2023 в 20:14 Размер текста - 17 +

Рабство стало основой богатства Запада, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Богатства Запада основаны на несправедливости, наследии колониализма и рабстве. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур. «Богатства Запада основаны на несправедливости», — заявил Путин. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что очень многие страны, особенно в Европе и в Соединенных Штатах, располагают огромными богатствами. Он подчеркнул, что эти богатства в значительной степени были накоплены в прошлом за счет колониализма и рабства.

Богатства Запада основаны на несправедливости, наследии колониализма и рабстве. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур. «Богатства Запада основаны на несправедливости», — заявил Путин. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что очень многие страны, особенно в Европе и в Соединенных Штатах, располагают огромными богатствами. Он подчеркнул, что эти богатства в значительной степени были накоплены в прошлом за счет колониализма и рабства.