Путин объяснил, на чем основаны богатства Запада

Путин: богатство Запада основано на несправедливости и рабстве
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание совета глав СНГ. Бишкек, путин владимир
Рабство стало основой богатства Запада, заявил Владимир Путин Фото:

Богатства Запада основаны на несправедливости, наследии колониализма и рабстве. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур.

«Богатства Запада основаны на несправедливости», — заявил Путин. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что очень многие страны, особенно в Европе и в Соединенных Штатах, располагают огромными богатствами. Он подчеркнул, что эти богатства в значительной степени были накоплены в прошлом за счет колониализма и рабства.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Богатства Запада основаны на несправедливости, наследии колониализма и рабстве. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур. «Богатства Запада основаны на несправедливости», — заявил Путин. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что очень многие страны, особенно в Европе и в Соединенных Штатах, располагают огромными богатствами. Он подчеркнул, что эти богатства в значительной степени были накоплены в прошлом за счет колониализма и рабства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...