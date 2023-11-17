Чем известен новый глава ракетных войск и артиллерии ВС РФ

Новым главой ракетных войск России стал генерал-лейтенант Клименко

18 ноября 2023 в 02:53 Размер текста - 17 +

Клименко обладает множеством наград, в том числе звание Героя России Фото: Владимир Андреев © URA.RU На должность начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России назначен генерал-лейтенант Дмитрий Клименко. Он уроженец Черниговской области, получил звание Героя России за контртеррористическую операцию на Кавказе. Информация о кадровой перестановке опубликована в газете «Красная звезда». URA.RU приводит главную информацию о новом руководителе и его достижениях. Кто такой Дмитрий Клименко Клименко родился 22 августа 1969 года в городе Нежине Черниговской области Украинской ССР. Окончил среднюю школу, а затем Одесское высшее артиллерийское командное училище. В 2002 году Клименко окончил Военный артиллерийский университет. В 2007 году был командиром артиллерийской бригады. В 2008 году служил начальником штаба воинской части Московского военного округа. В 2010 году он окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. В 2011—2014 годах Клименко назначен на должность заместителя начальника ракетных войск и артиллерии Западного военного округа. С февраля 2014 года — начальник Ракетных войск и артиллерии Восточного военного округа, а затем начальник ракетных войск и артиллерии Группировки «Евфрат» в Сирии. Военные достижения В 1994 году Клименко первым в Военно-Морском Флоте провел артиллерийские стрельбы по береговым целям из самоходной артиллерийской установки, расположенной на палубе движущегося десантного корабля со стопроцентным попаданием. Участник первой чеченской войны 1994—1996 годов. Особо отличился во время второй чеченской кампании. В конце октября 1999 года во время наступления в районе села Новогрозненское Клименко находился в боевых порядках пехоты вместе с группой управления батареи. Когда крупные силы сепаратистов атаковали пехотинцев под прикрытием густых зарослей, он лично прибыл на атакованный участок и, развернув радиостанцию, приступил к корректировке артиллерийского огня по противнику. Благодаря его действиям банда противника была полностью уничтожена. Указом президента Российской Федерации от 21 февраля 2000 года за «мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе» майор Дмитрий Клименко был удостоен высокого звания Героя Российской Федерации. Тогда ему было присвоено звание подполковника. Золотую звезду Героя России офицер получал уже в новом звании. Среди наград Клименко, орден «За заслуги перед отечеством» четвертой степени и мечи, орден Александра Невского, орден Мужества и ряд других медалей, в том числе «За отвагу» в 1995 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На должность начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России назначен генерал-лейтенант Дмитрий Клименко. Он уроженец Черниговской области, получил звание Героя России за контртеррористическую операцию на Кавказе. Информация о кадровой перестановке опубликована в газете «Красная звезда». URA.RU приводит главную информацию о новом руководителе и его достижениях. Кто такой Дмитрий Клименко Клименко родился 22 августа 1969 года в городе Нежине Черниговской области Украинской ССР. Окончил среднюю школу, а затем Одесское высшее артиллерийское командное училище. В 2002 году Клименко окончил Военный артиллерийский университет. В 2007 году был командиром артиллерийской бригады. В 2008 году служил начальником штаба воинской части Московского военного округа. В 2010 году он окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. В 2011—2014 годах Клименко назначен на должность заместителя начальника ракетных войск и артиллерии Западного военного округа. С февраля 2014 года — начальник Ракетных войск и артиллерии Восточного военного округа, а затем начальник ракетных войск и артиллерии Группировки «Евфрат» в Сирии. Военные достижения В 1994 году Клименко первым в Военно-Морском Флоте провел артиллерийские стрельбы по береговым целям из самоходной артиллерийской установки, расположенной на палубе движущегося десантного корабля со стопроцентным попаданием. Участник первой чеченской войны 1994—1996 годов. Особо отличился во время второй чеченской кампании. В конце октября 1999 года во время наступления в районе села Новогрозненское Клименко находился в боевых порядках пехоты вместе с группой управления батареи. Когда крупные силы сепаратистов атаковали пехотинцев под прикрытием густых зарослей, он лично прибыл на атакованный участок и, развернув радиостанцию, приступил к корректировке артиллерийского огня по противнику. Благодаря его действиям банда противника была полностью уничтожена. Указом президента Российской Федерации от 21 февраля 2000 года за «мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе» майор Дмитрий Клименко был удостоен высокого звания Героя Российской Федерации. Тогда ему было присвоено звание подполковника. Золотую звезду Героя России офицер получал уже в новом звании. Среди наград Клименко, орден «За заслуги перед отечеством» четвертой степени и мечи, орден Александра Невского, орден Мужества и ряд других медалей, в том числе «За отвагу» в 1995 году.