01 декабря 2023

Активисты потребовали запретить медали от Минспорта из-за схожести с флагом Украины. Фото

Mash: активисты требуют изменить медали в честь десятилетия Игр-2014 в Сочи
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Алексея Волкова в аэропорту, Ханты-Мансийск, золотая медаль, олимпиада, sochi 2014, сочи 2014, олимпийская медаль
Активисты нашли в медалях схожесть с флагом Украины (архивное фото) Фото:

Активисты из движения «Ветераны России» направили письмо в администрацию президента РФ с требованием запретить медали от Минспорта, которые приурочены к десятилетию Олимпиады в Сочи. Они утверждают, что медали схожи с флагом Украины.

«„Ветераны России“ увидели на медалях желто-синие цвета. И так возмутились, что уже отправили обращение в АП и лично министру спорта Олегу Матыцину с просьбой устроить проверку», — передает telegram-канал Mash. Главная претензия активистов — золотистый металл и синяя колодка, которые напоминают флаг Украины.

До этого Минспорта постановило учредить памятную медаль в честь 10-летия Игр в Сочи, которые проходили в феврале 2014 года. Этот указ подписал Матыцин.

Фото:

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Активисты из движения «Ветераны России» направили письмо в администрацию президента РФ с требованием запретить медали от Минспорта, которые приурочены к десятилетию Олимпиады в Сочи. Они утверждают, что медали схожи с флагом Украины. «„Ветераны России“ увидели на медалях желто-синие цвета. И так возмутились, что уже отправили обращение в АП и лично министру спорта Олегу Матыцину с просьбой устроить проверку», — передает telegram-канал Mash. Главная претензия активистов — золотистый металл и синяя колодка, которые напоминают флаг Украины. До этого Минспорта постановило учредить памятную медаль в честь 10-летия Игр в Сочи, которые проходили в феврале 2014 года. Этот указ подписал Матыцин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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