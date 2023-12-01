Активисты из движения «Ветераны России» направили письмо в администрацию президента РФ с требованием запретить медали от Минспорта, которые приурочены к десятилетию Олимпиады в Сочи. Они утверждают, что медали схожи с флагом Украины.
«„Ветераны России“ увидели на медалях желто-синие цвета. И так возмутились, что уже отправили обращение в АП и лично министру спорта Олегу Матыцину с просьбой устроить проверку», — передает telegram-канал Mash. Главная претензия активистов — золотистый металл и синяя колодка, которые напоминают флаг Украины.
До этого Минспорта постановило учредить памятную медаль в честь 10-летия Игр в Сочи, которые проходили в феврале 2014 года. Этот указ подписал Матыцин.
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