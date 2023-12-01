Активисты потребовали запретить медали от Минспорта из-за схожести с флагом Украины. Фото

Mash: активисты требуют изменить медали в честь десятилетия Игр-2014 в Сочи

02 декабря 2023 в 12:02 Размер текста - 17 +

Активисты нашли в медалях схожесть с флагом Украины (архивное фото) Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU Активисты из движения «Ветераны России» направили письмо в администрацию президента РФ с требованием запретить медали от Минспорта, которые приурочены к десятилетию Олимпиады в Сочи. Они утверждают, что медали схожи с флагом Украины. «„Ветераны России“ увидели на медалях желто-синие цвета. И так возмутились, что уже отправили обращение в АП и лично министру спорта Олегу Матыцину с просьбой устроить проверку», — передает telegram-канал Mash. Главная претензия активистов — золотистый металл и синяя колодка, которые напоминают флаг Украины. До этого Минспорта постановило учредить памятную медаль в честь 10-летия Игр в Сочи, которые проходили в феврале 2014 года. Этот указ подписал Матыцин. Фото: telegram-канал Mash / https://t.me/breakingmash/49854

Активисты из движения «Ветераны России» направили письмо в администрацию президента РФ с требованием запретить медали от Минспорта, которые приурочены к десятилетию Олимпиады в Сочи. Они утверждают, что медали схожи с флагом Украины. «„Ветераны России“ увидели на медалях желто-синие цвета. И так возмутились, что уже отправили обращение в АП и лично министру спорта Олегу Матыцину с просьбой устроить проверку», — передает telegram-канал Mash. Главная претензия активистов — золотистый металл и синяя колодка, которые напоминают флаг Украины. До этого Минспорта постановило учредить памятную медаль в честь 10-летия Игр в Сочи, которые проходили в феврале 2014 года. Этот указ подписал Матыцин.