Канцлер Австрии выступил против переговоров о вступлении Украины в ЕС

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Карл Нехаммер заявил, что Украине не должны предоставляться привилегии по вступлению в Евросоюз Фото:

Австрия против того, чтобы Киев пользовался привилегиями в сравнении с другими кандидатами на переговорах о вступлении в Евросоюз. Также страна выступает против диалога по Украине в союзе в нынешних условиях. Об этом рассказал австрийский федеральный канцлер Карл Нехаммер во время выступления перед комитетом по делам ЕС Национального совета республики.

«Австрия не согласится на переговоры о вступлении Украины в Евросоюз в нынешних условиях. В частности, не должно быть никакого фаворитизма по отношению к Украине по сравнению с Боснией и Герцеговиной, которая сейчас также ведет переговоры о вступлении», — заявил Карл Нехаммер, его слова приводит «Газета.Ru».

Он отметил, что Киеву и Кишиневу должна быть предложена только перспектива вступления в Евросоюз. Однако при этом не должно быть никакой ускоренной процедуры, считает Нехаммер.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что вопрос по вступлению Украины в ЕС еще не проработан. Он высказался, что Еврокомиссия не представляет, как включение Украины в союз повлияет на Европу. При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова «попрыгать и сплясать», передает МК.RU.

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Австрия против того, чтобы Киев пользовался привилегиями в сравнении с другими кандидатами на переговорах о вступлении в Евросоюз. Также страна выступает против диалога по Украине в союзе в нынешних условиях. Об этом рассказал австрийский федеральный канцлер Карл Нехаммер во время выступления перед комитетом по делам ЕС Национального совета республики. «Австрия не согласится на переговоры о вступлении Украины в Евросоюз в нынешних условиях. В частности, не должно быть никакого фаворитизма по отношению к Украине по сравнению с Боснией и Герцеговиной, которая сейчас также ведет переговоры о вступлении», — заявил Карл Нехаммер, его слова приводит «Газета.Ru». Он отметил, что Киеву и Кишиневу должна быть предложена только перспектива вступления в Евросоюз. Однако при этом не должно быть никакой ускоренной процедуры, считает Нехаммер. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что вопрос по вступлению Украины в ЕС еще не проработан. Он высказался, что Еврокомиссия не представляет, как включение Украины в союз повлияет на Европу. При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова «попрыгать и сплясать», передает МК.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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