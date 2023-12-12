Канцлер Австрии выступил против переговоров о вступлении Украины в ЕС

Австрия против того, чтобы Киев пользовался привилегиями в сравнении с другими кандидатами на переговорах о вступлении в Евросоюз. Также страна выступает против диалога по Украине в союзе в нынешних условиях. Об этом рассказал австрийский федеральный канцлер Карл Нехаммер во время выступления перед комитетом по делам ЕС Национального совета республики.
«Австрия не согласится на переговоры о вступлении Украины в Евросоюз в нынешних условиях. В частности, не должно быть никакого фаворитизма по отношению к Украине по сравнению с Боснией и Герцеговиной, которая сейчас также ведет переговоры о вступлении», — заявил Карл Нехаммер, его слова приводит «
Он отметил, что Киеву и Кишиневу должна быть предложена только перспектива вступления в Евросоюз. Однако при этом не должно быть никакой ускоренной процедуры, считает Нехаммер.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что вопрос по вступлению Украины в ЕС еще не проработан. Он высказался, что Еврокомиссия не представляет, как включение Украины в союз повлияет на Европу. При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова «попрыгать и сплясать», передает
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