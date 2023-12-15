Дочь болеющей раком Заворотнюк рассказала о состоянии актрисы

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Клипарт. Страница Анастасии Заворотнюк в Instagram. Екатеринбург, заворотнюк анастасия
Актриса находится в стабильном состоянии Фото:

Дочь российской актрисы и звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк рассказала, что ее болеющая раком мать находится в стабильном состоянии, но улучшений нет. Об этом она заявила на своей странице в соцсетях.

«Не могу сказать, что все хорошо, но состояние стабильное», — написала Анна Заворотнюк. Так она ответила на вопрос о самочувствии актрисы.

Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому около четырех лет назад. В середине октября семья актрисы подтвердила, что она проходит курс лечения в реабилитационном центре. Дочь Заворотнюк рассказывала о страданиях матери.

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Дочь российской актрисы и звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк рассказала, что ее болеющая раком мать находится в стабильном состоянии, но улучшений нет. Об этом она заявила на своей странице в соцсетях. «Не могу сказать, что все хорошо, но состояние стабильное», — написала Анна Заворотнюк. Так она ответила на вопрос о самочувствии актрисы. Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому около четырех лет назад. В середине октября семья актрисы подтвердила, что она проходит курс лечения в реабилитационном центре. Дочь Заворотнюк рассказывала о страданиях матери.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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