Дочь болеющей раком Заворотнюк рассказала о состоянии актрисы

15 декабря 2023 в 22:35 Размер текста - 17 +

Актриса находится в стабильном состоянии Фото: соцсети Анастасии Заворотнюк Дочь российской актрисы и звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк рассказала, что ее болеющая раком мать находится в стабильном состоянии, но улучшений нет. Об этом она заявила на своей странице в соцсетях. «Не могу сказать, что все хорошо, но состояние стабильное», — написала Анна Заворотнюк. Так она ответила на вопрос о самочувствии актрисы. Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому около четырех лет назад. В середине октября семья актрисы подтвердила, что она проходит курс лечения в реабилитационном центре. Дочь Заворотнюк рассказывала о страданиях матери.

Дочь российской актрисы и звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк рассказала, что ее болеющая раком мать находится в стабильном состоянии, но улучшений нет. Об этом она заявила на своей странице в соцсетях. «Не могу сказать, что все хорошо, но состояние стабильное», — написала Анна Заворотнюк. Так она ответила на вопрос о самочувствии актрисы. Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому около четырех лет назад. В середине октября семья актрисы подтвердила, что она проходит курс лечения в реабилитационном центре. Дочь Заворотнюк рассказывала о страданиях матери.