На Украине захотели сократить соцрасходы государства

Премьер Верещук: украинцы должны выдержать дольше за меньшие деньги

16 декабря 2023 в 02:17 Размер текста - 17 +

Украинцам придется выживать при сокращении расходов на социальную и гуманитарную сферы, заявила Верещук Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жителям Украины придется выживать в условиях возможного сокращения финансирования социальной и гуманитарной сфер. Об этом заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук. «Конфликт может продолжаться дольше, чем рассчитывалось изначально, а ресурсов на социальную и гуманитарную сферы может быть меньше, чем нам бы хотелось. То есть мы должны выдержать больше и дольше за меньшие деньги», — заявила Верещук на Конгрессе региональных и местных властей при президенте Украины. Видео с выступлением опубликовано в ее telegram-канале. Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа заявляла, что украинские власти будут экономить на медицине и образовании, если не смогут привлечь дополнительное финансирование от Запада. По ее словам, сокращение расходов может стоить человеческих жизней, передает «Национальная служба новостей».

Жителям Украины придется выживать в условиях возможного сокращения финансирования социальной и гуманитарной сфер. Об этом заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук. «Конфликт может продолжаться дольше, чем рассчитывалось изначально, а ресурсов на социальную и гуманитарную сферы может быть меньше, чем нам бы хотелось. То есть мы должны выдержать больше и дольше за меньшие деньги», — заявила Верещук на Конгрессе региональных и местных властей при президенте Украины. Видео с выступлением опубликовано в ее telegram-канале. Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа заявляла, что украинские власти будут экономить на медицине и образовании, если не смогут привлечь дополнительное финансирование от Запада. По ее словам, сокращение расходов может стоить человеческих жизней, передает «Национальная служба новостей».