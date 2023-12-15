15 декабря 2023

На Украине захотели сократить соцрасходы государства

Премьер Верещук: украинцы должны выдержать дольше за меньшие деньги
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, гривна
Украинцам придется выживать при сокращении расходов на социальную и гуманитарную сферы, заявила Верещук Фото:
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Жителям Украины придется выживать в условиях возможного сокращения финансирования социальной и гуманитарной сфер. Об этом заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук.

«Конфликт может продолжаться дольше, чем рассчитывалось изначально, а ресурсов на социальную и гуманитарную сферы может быть меньше, чем нам бы хотелось. То есть мы должны выдержать больше и дольше за меньшие деньги», — заявила Верещук на Конгрессе региональных и местных властей при президенте Украины. Видео с выступлением опубликовано в ее telegram-канале.

Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа заявляла, что украинские власти будут экономить на медицине и образовании, если не смогут привлечь дополнительное финансирование от Запада. По ее словам, сокращение расходов может стоить человеческих жизней, передает «Национальная служба новостей».

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Жителям Украины придется выживать в условиях возможного сокращения финансирования социальной и гуманитарной сфер. Об этом заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук. «Конфликт может продолжаться дольше, чем рассчитывалось изначально, а ресурсов на социальную и гуманитарную сферы может быть меньше, чем нам бы хотелось. То есть мы должны выдержать больше и дольше за меньшие деньги», — заявила Верещук на Конгрессе региональных и местных властей при президенте Украины. Видео с выступлением опубликовано в ее telegram-канале. Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа заявляла, что украинские власти будут экономить на медицине и образовании, если не смогут привлечь дополнительное финансирование от Запада. По ее словам, сокращение расходов может стоить человеческих жизней, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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