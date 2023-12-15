На Украине захотели сократить соцрасходы государства

Жителям Украины придется выживать в условиях возможного сокращения финансирования социальной и гуманитарной сфер. Об этом заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук.
«Конфликт может продолжаться дольше, чем рассчитывалось изначально, а ресурсов на социальную и гуманитарную сферы может быть меньше, чем нам бы хотелось. То есть мы должны выдержать больше и дольше за меньшие деньги», — заявила Верещук на Конгрессе региональных и местных властей при президенте Украины. Видео с выступлением опубликовано в ее telegram-канале.
Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа заявляла, что украинские власти будут экономить на медицине и образовании, если не смогут привлечь дополнительное финансирование от Запада. По ее словам, сокращение расходов может стоить человеческих жизней, передает «Национальная служба новостей».
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