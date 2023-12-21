В штабе Путина назвали сроки, когда будут собирать подписи в его поддержку

С 23 декабря в штабе Путина начнут собирать подписи в его поддержку
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Владимир Путин на XXI съезде партии "Единая Россия". Москва, путин владимир
Подписи в поддержку Владимира Путина будут собираться до конца января Фото:
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Сбор подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина начнется 23 декабря и будет длиться до конца января. Об этом сообщила сопредседатель избирательного штаба, главврач Московской городской больницы №52, Герой Труда Марьяна Лысенко.

«С 23 декабря мы стартуем со сбором подписей. Сбор будет продолжаться до конца января», — сообщила Лысенко. Ее слова приводит ТАСС.

Она подчеркнула, что региональные штабы начнут работать в течение нескольких дней. Лысенко отметила, что сейчас активно обучают людей, которые будут стоять на точках и следить за правильностью заполнения листов.

Ранее сообщалось, что сопредседателями избирательного штаба Путина на президентских выборах могут стать спикер парламента ДНР Артем Жога, актер Владимир Машков и главврач одной из московских больниц Марьяна Лысенко. В Гостином дворе уже начал работу избирательный штаб Владимира Путина, передает «Национальная служба новостей».

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Сбор подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина начнется 23 декабря и будет длиться до конца января. Об этом сообщила сопредседатель избирательного штаба, главврач Московской городской больницы №52, Герой Труда Марьяна Лысенко. «С 23 декабря мы стартуем со сбором подписей. Сбор будет продолжаться до конца января», — сообщила Лысенко. Ее слова приводит ТАСС. Она подчеркнула, что региональные штабы начнут работать в течение нескольких дней. Лысенко отметила, что сейчас активно обучают людей, которые будут стоять на точках и следить за правильностью заполнения листов. Ранее сообщалось, что сопредседателями избирательного штаба Путина на президентских выборах могут стать спикер парламента ДНР Артем Жога, актер Владимир Машков и главврач одной из московских больниц Марьяна Лысенко. В Гостином дворе уже начал работу избирательный штаб Владимира Путина, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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