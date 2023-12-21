В штабе Путина назвали сроки, когда будут собирать подписи в его поддержку

Сбор подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина начнется 23 декабря и будет длиться до конца января. Об этом сообщила сопредседатель избирательного штаба, главврач Московской городской больницы №52, Герой Труда Марьяна Лысенко.
«С 23 декабря мы стартуем со сбором подписей. Сбор будет продолжаться до конца января», — сообщила Лысенко. Ее слова приводит ТАСС.
Она подчеркнула, что региональные штабы начнут работать в течение нескольких дней. Лысенко отметила, что сейчас активно обучают людей, которые будут стоять на точках и следить за правильностью заполнения листов.
Ранее сообщалось, что сопредседателями избирательного штаба Путина на президентских выборах могут стать спикер парламента ДНР Артем Жога, актер Владимир Машков и главврач одной из московских больниц Марьяна Лысенко. В Гостином дворе уже начал работу избирательный штаб Владимира Путина, передает «Национальная служба новостей».
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