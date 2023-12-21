Политика Выборы В штабе Путина назвали сроки, когда будут собирать подписи в его поддержку С 23 декабря в штабе Путина начнут собирать подписи в его поддержку 21 декабря 2023 в 13:24 Размер текста - 17 + Подписи в поддержку Владимира Путина будут собираться до конца января Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Сбор подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина начнется 23 декабря и будет длиться до конца января. Об этом сообщила сопредседатель избирательного штаба, главврач Московской городской больницы №52, Герой Труда Марьяна Лысенко. «С 23 декабря мы стартуем со сбором подписей. Сбор будет продолжаться до конца января», — сообщила Лысенко. Ее слова приводит ТАСС. Она подчеркнула, что региональные штабы начнут работать в течение нескольких дней. Лысенко отметила, что сейчас активно обучают людей, которые будут стоять на точках и следить за правильностью заполнения листов. Ранее сообщалось, что сопредседателями избирательного штаба Путина на президентских выборах могут стать спикер парламента ДНР Артем Жога, актер Владимир Машков и главврач одной из московских больниц Марьяна Лысенко. В Гостином дворе уже начал работу избирательный штаб Владимира Путина, передает «Национальная служба новостей». Сбор подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина начнется 23 декабря и будет длиться до конца января. Об этом сообщила сопредседатель избирательного штаба, главврач Московской городской больницы №52, Герой Труда Марьяна Лысенко. «С 23 декабря мы стартуем со сбором подписей. Сбор будет продолжаться до конца января», — сообщила Лысенко. Ее слова приводит ТАСС. Она подчеркнула, что региональные штабы начнут работать в течение нескольких дней. Лысенко отметила, что сейчас активно обучают людей, которые будут стоять на точках и следить за правильностью заполнения листов. Ранее сообщалось, что сопредседателями избирательного штаба Путина на президентских выборах могут стать спикер парламента ДНР Артем Жога, актер Владимир Машков и главврач одной из московских больниц Марьяна Лысенко. В Гостином дворе уже начал работу избирательный штаб Владимира Путина, передает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям