«Коммерсант» раскрыл, кто войдет в избирательный штаб Путина

«Коммерсант»: избирательный штаб Путина могут возглавить военный, врач и актер

Машков, Жога и Лысенко поддержат Владимира Путина на выборах президента, пишет «Коммерсант» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году

Сопредседателями избирательного штаба Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году могут стать спикер парламента ДНР Артем Жога, актер Владимир Машков и главврач одной из московских больниц Марьяна Лысенко. Об этом сообщает информированный источник.

«Каждый из возможных сопредседателей избирательного штаба входят в инициативную группу, которая 16 декабря поддержала самовыдвижение кандидата Путина. Сопредседатели штаба должны быть людьми известными и представлять разные группы общества», — пишет « Коммерсант » со ссылкой на источника.

Артем Жога 8 декабря после церемонии вручения наград Героям России обратился к нынешнему президенту РФ с просьбой баллотироваться на новый срок. Уже 9 декабря «Народный фронт» собрал основу будущей инициативной группы по выдвижению кандидата Путина, ее заседание прошло 16 декабря. Марьяна Лысенко и Владимир Машков присутствовали там.

На собрании инициативной группы Мария Лысенко вспомнила, как Владимир Путин одним из первых посетил «красную зону» для больных коронавирусов в 2021 году. По информации источника издания, выбор пал на главврача еще и потому, что среди сопредседателей должна быть женщина. Про то, что Владимир Машков может стать сопредседателем штаба заявили сразу несколько источников. На заседании артист признался, что Путин пользуется уважением государств «Глобальных Юга и Востока».

Владимир Путин первым из всех кандидатов приехал в Центризбирком России в Москве, чтобы подать документы на выдвижение в качестве кандидата на выборы президента в 2024 году. Первым соперником на выборах стал лидер фракции Леонид Слуцкий. О таком решении договорились на съезде партии.