На Украине заочно приговорили к 12 годам военного блогера Юрия Подоляку

Суд в Сумской области Украины заочно приговорил военного блогера Юрия Подоляку к 12 годам лишения свободы. Областная прокуратура сообщила, что он признан виновным в распространении информации и сотрудничестве с Россией.
«В Сумской области к 12 годам лишения свободы приговорен блогер-миллионник, который оправдывает действия России. При публичном обвинении прокуроров Сумской областной прокуратуры блогер-миллионник признан виновным в распространении информации и сотрудничестве с Россией», — сказано в сообщении ведомства, опубликованном в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Приговор также содержит санкции в виде конфискации имущества и лишения права занимать определенные должности в течение 15 лет, отмечает прокуратура. В 2014 году Подоляка переехал в Россию, но является уроженцем Сум.
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