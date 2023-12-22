В мире Украина На Украине заочно приговорили к 12 годам военного блогера Юрия Подоляку 23 декабря 2023 в 01:00 Размер текста - 17 + Юрия Подоляку заочно приговорили к 12 годам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Суд в Сумской области Украины заочно приговорил военного блогера Юрия Подоляку к 12 годам лишения свободы. Областная прокуратура сообщила, что он признан виновным в распространении информации и сотрудничестве с Россией. «В Сумской области к 12 годам лишения свободы приговорен блогер-миллионник, который оправдывает действия России. При публичном обвинении прокуроров Сумской областной прокуратуры блогер-миллионник признан виновным в распространении информации и сотрудничестве с Россией», — сказано в сообщении ведомства, опубликованном в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Приговор также содержит санкции в виде конфискации имущества и лишения права занимать определенные должности в течение 15 лет, отмечает прокуратура. В 2014 году Подоляка переехал в Россию, но является уроженцем Сум. Суд в Сумской области Украины заочно приговорил военного блогера Юрия Подоляку к 12 годам лишения свободы. Областная прокуратура сообщила, что он признан виновным в распространении информации и сотрудничестве с Россией. «В Сумской области к 12 годам лишения свободы приговорен блогер-миллионник, который оправдывает действия России. При публичном обвинении прокуроров Сумской областной прокуратуры блогер-миллионник признан виновным в распространении информации и сотрудничестве с Россией», — сказано в сообщении ведомства, опубликованном в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Приговор также содержит санкции в виде конфискации имущества и лишения права занимать определенные должности в течение 15 лет, отмечает прокуратура. В 2014 году Подоляка переехал в Россию, но является уроженцем Сум. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям