Сотни немцев рванули на Новый год в Россию

На границе между Польшей и Россией образовалась пробка из 300 машин с немецкими номерами. Они стоят на дороге в сторону РФ. Об этом пишут местные telegram-каналы с уточнением, что гости едут в Калининградскую область на новогодние каникулы.
«На польско-российской границе образовалась пробка из авто с иностранными номерами. По словам очевидцев, в очереди более 300 машин», — передает telegram-канал «Клопс», который освещает новости Калининграда. Отмечается, что водители едут в Калининградскую область, чтобы отдохнуть на новогодних каникулах. При этом большинство авто стоят с немецкими номерами, а время ожидания составляет около суток.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.