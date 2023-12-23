Сотни немцев рванули на Новый год в Россию

На границе РФ и Польши образовалась пробка из авто с иностранными номерами

23 декабря 2023 в 16:22 Размер текста - 17 +

Машины стоят в пробке на границе между Польшей и РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На границе между Польшей и Россией образовалась пробка из 300 машин с немецкими номерами. Они стоят на дороге в сторону РФ. Об этом пишут местные telegram-каналы с уточнением, что гости едут в Калининградскую область на новогодние каникулы. «На польско-российской границе образовалась пробка из авто с иностранными номерами. По словам очевидцев, в очереди более 300 машин», — передает telegram-канал «Клопс», который освещает новости Калининграда. Отмечается, что водители едут в Калининградскую область, чтобы отдохнуть на новогодних каникулах. При этом большинство авто стоят с немецкими номерами, а время ожидания составляет около суток.

На границе между Польшей и Россией образовалась пробка из 300 машин с немецкими номерами. Они стоят на дороге в сторону РФ. Об этом пишут местные telegram-каналы с уточнением, что гости едут в Калининградскую область на новогодние каникулы. «На польско-российской границе образовалась пробка из авто с иностранными номерами. По словам очевидцев, в очереди более 300 машин», — передает telegram-канал «Клопс», который освещает новости Калининграда. Отмечается, что водители едут в Калининградскую область, чтобы отдохнуть на новогодних каникулах. При этом большинство авто стоят с немецкими номерами, а время ожидания составляет около суток.