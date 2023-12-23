Сотни немцев рванули на Новый год в Россию

На границе РФ и Польши образовалась пробка из авто с иностранными номерами
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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, пограничная зона, пограничники, граница казахстана
Машины стоят в пробке на границе между Польшей и РФ Фото:

На границе между Польшей и Россией образовалась пробка из 300 машин с немецкими номерами. Они стоят на дороге в сторону РФ. Об этом пишут местные telegram-каналы с уточнением, что гости едут в Калининградскую область на новогодние каникулы.

«На польско-российской границе образовалась пробка из авто с иностранными номерами. По словам очевидцев, в очереди более 300 машин», — передает telegram-канал «Клопс», который освещает новости Калининграда. Отмечается, что водители едут в Калининградскую область, чтобы отдохнуть на новогодних каникулах. При этом большинство авто стоят с немецкими номерами, а время ожидания составляет около суток.

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На границе между Польшей и Россией образовалась пробка из 300 машин с немецкими номерами. Они стоят на дороге в сторону РФ. Об этом пишут местные telegram-каналы с уточнением, что гости едут в Калининградскую область на новогодние каникулы. «На польско-российской границе образовалась пробка из авто с иностранными номерами. По словам очевидцев, в очереди более 300 машин», — передает telegram-канал «Клопс», который освещает новости Калининграда. Отмечается, что водители едут в Калининградскую область, чтобы отдохнуть на новогодних каникулах. При этом большинство авто стоят с немецкими номерами, а время ожидания составляет около суток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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