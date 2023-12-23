PS: Apple выплатит пользователям iPhone по 30 долларов

24 декабря 2023 в 07:15 Размер текста - 17 +

Пользователи iPhone получат компенсацию в размере 30 долларов и более, пишет Popular Science Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Apple согласилась выплатить компенсацию пользователям iPhone, связанную с рекламным спором о функции Family Sharing (Семейный доступ). Компания предоставит пострадавшим пользователям сумму в размере 30 долларов или более. Об этом пишет издание Popular Science. «Apple урегулировала судебный спор из-за рекламы Family Sharing. В рамках соглашения компания раздаст пострадавшим пользователям по 30 долларов», — говорится в материале издания. Там добавили, что иск, который был подан против Apple в 2019 году, утверждал, что компания обманула пользователей рекламой Family Sharing. Эта функция позволяет пользователям совместно использовать свои подписки на сервисы Apple и других компаний среди своих близких. Однако не все сторонние сервисы позволяли делиться подписками таким образом, что не было отражено в рекламных материалах Apple. Корпорация Apple согласилась на компенсацию пользователям, но не признала свою вину. Владельцы устройств Apple, использующие функцию Family Sharing с 21 июня 2015 года по 30 января 2019 года, могут подать заявку на получение компенсации до 1 марта 2024 года. Apple также возместит судебные расходы. Соглашение поможет компании избежать дальнейших юридических проблем и восстановить доверие пользователей, заключили в материале. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Apple согласилась выплатить компенсацию пользователям iPhone, связанную с рекламным спором о функции Family Sharing (Семейный доступ). Компания предоставит пострадавшим пользователям сумму в размере 30 долларов или более. Об этом пишет издание Popular Science. «Apple урегулировала судебный спор из-за рекламы Family Sharing. В рамках соглашения компания раздаст пострадавшим пользователям по 30 долларов», — говорится в материале издания. Там добавили, что иск, который был подан против Apple в 2019 году, утверждал, что компания обманула пользователей рекламой Family Sharing. Эта функция позволяет пользователям совместно использовать свои подписки на сервисы Apple и других компаний среди своих близких. Однако не все сторонние сервисы позволяли делиться подписками таким образом, что не было отражено в рекламных материалах Apple. Корпорация Apple согласилась на компенсацию пользователям, но не признала свою вину. Владельцы устройств Apple, использующие функцию Family Sharing с 21 июня 2015 года по 30 января 2019 года, могут подать заявку на получение компенсации до 1 марта 2024 года. Apple также возместит судебные расходы. Соглашение поможет компании избежать дальнейших юридических проблем и восстановить доверие пользователей, заключили в материале.