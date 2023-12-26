Shaman попал в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Минкульт Украины внес в черный список певца Shaman и актера Кравченко

26 декабря 2023 в 17:36 Размер текста - 17 +

Дронов значится в списке «угрожающих лиц» под номером 53 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) и актер Алексей Кравченко внесены в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Об этом сообщает министерство культуры и информационной политики Украины. Согласно реестру, Дронов значится в списке «угрожающих лиц» под номером 53, Кравченко — под номером 83. Shaman — российский автор и исполнитель патриотических песен, самыми знаменитыми его хитами стали песни «Я русский» и «Встанем». Кравченко известен по фильмам «9 рота», «Солнцепек», «Наш спецназ», сериалам «Бригада», «Спецназ». Ранее стало известно, что Shaman может войти в группу доверенных лиц Владимира Путина на выборах президента 2024 года. Как заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, будущее за такими артистами, как Shaman.

Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) и актер Алексей Кравченко внесены в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Об этом сообщает министерство культуры и информационной политики Украины. Согласно реестру, Дронов значится в списке «угрожающих лиц» под номером 53, Кравченко — под номером 83. Shaman — российский автор и исполнитель патриотических песен, самыми знаменитыми его хитами стали песни «Я русский» и «Встанем». Кравченко известен по фильмам «9 рота», «Солнцепек», «Наш спецназ», сериалам «Бригада», «Спецназ». Ранее стало известно, что Shaman может войти в группу доверенных лиц Владимира Путина на выборах президента 2024 года. Как заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, будущее за такими артистами, как Shaman.