Shaman попал в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Минкульт Украины внес в черный список певца Shaman и актера Кравченко
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Концерт Шамана (Shaman). Челябинск , шаман, shaman
Дронов значится в списке «угрожающих лиц» под номером 53 Фото:

Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) и актер Алексей Кравченко внесены в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Об этом сообщает министерство культуры и информационной политики Украины.

Согласно реестру, Дронов значится в списке «угрожающих лиц» под номером 53, Кравченко — под номером 83. Shaman — российский автор и исполнитель патриотических песен, самыми знаменитыми его хитами стали песни «Я русский» и «Встанем». Кравченко известен по фильмам «9 рота», «Солнцепек», «Наш спецназ», сериалам «Бригада», «Спецназ».

Ранее стало известно, что Shaman может войти в группу доверенных лиц Владимира Путина на выборах президента 2024 года. Как заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, будущее за такими артистами, как Shaman.

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Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) и актер Алексей Кравченко внесены в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Об этом сообщает министерство культуры и информационной политики Украины. Согласно реестру, Дронов значится в списке «угрожающих лиц» под номером 53, Кравченко — под номером 83. Shaman — российский автор и исполнитель патриотических песен, самыми знаменитыми его хитами стали песни «Я русский» и «Встанем». Кравченко известен по фильмам «9 рота», «Солнцепек», «Наш спецназ», сериалам «Бригада», «Спецназ». Ранее стало известно, что Shaman может войти в группу доверенных лиц Владимира Путина на выборах президента 2024 года. Как заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, будущее за такими артистами, как Shaman.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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