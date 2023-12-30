Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк стала кавалером ордена Британской империи

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Эмилия Кларк стала кавалером ордена Британской империи Фото:

Актриса Эмилия Кларк, получившая популярность благодаря роли Дейнерис Таргариен в сериале «Игра престолов», получила звание кавалера ордена Британской империи за благотворительность. Об этом сообщила газета Daily Mail.

«Эмилия и ее мама Дженнифер получили признание за свою благотворительную работу — обе были удостоены звания кавалера ордена Британской империи», — говорится в материале издания. Отмечается, что актриса и ее мать создали благотворительную организацию для помощи людям, восстанавливающимся после повреждений головного мозга.

В 2011 году Эмилия Кларк перенесла инсульт. По ее словам, кровоизлияние в мозг произошло сразу после выхода первого сезона сериала «Игра престолов». После пережитого Кларк занялась благотворительностью, которая направлена на лечение людей, восстанавливающихся после черепно-мозговых травм и инсульта.

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Актриса Эмилия Кларк, получившая популярность благодаря роли Дейнерис Таргариен в сериале «Игра престолов», получила звание кавалера ордена Британской империи за благотворительность. Об этом сообщила газета Daily Mail. «Эмилия и ее мама Дженнифер получили признание за свою благотворительную работу — обе были удостоены звания кавалера ордена Британской империи», — говорится в материале издания. Отмечается, что актриса и ее мать создали благотворительную организацию для помощи людям, восстанавливающимся после повреждений головного мозга. В 2011 году Эмилия Кларк перенесла инсульт. По ее словам, кровоизлияние в мозг произошло сразу после выхода первого сезона сериала «Игра престолов». После пережитого Кларк занялась благотворительностью, которая направлена на лечение людей, восстанавливающихся после черепно-мозговых травм и инсульта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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