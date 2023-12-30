Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк стала кавалером ордена Британской империи

30 декабря 2023 в 08:26 Размер текста - 17 +

Эмилия Кларк стала кавалером ордена Британской империи Фото: Vianney Le Caer/AP/TASS Актриса Эмилия Кларк, получившая популярность благодаря роли Дейнерис Таргариен в сериале «Игра престолов», получила звание кавалера ордена Британской империи за благотворительность. Об этом сообщила газета Daily Mail. «Эмилия и ее мама Дженнифер получили признание за свою благотворительную работу — обе были удостоены звания кавалера ордена Британской империи», — говорится в материале издания. Отмечается, что актриса и ее мать создали благотворительную организацию для помощи людям, восстанавливающимся после повреждений головного мозга. В 2011 году Эмилия Кларк перенесла инсульт. По ее словам, кровоизлияние в мозг произошло сразу после выхода первого сезона сериала «Игра престолов». После пережитого Кларк занялась благотворительностью, которая направлена на лечение людей, восстанавливающихся после черепно-мозговых травм и инсульта.

Актриса Эмилия Кларк, получившая популярность благодаря роли Дейнерис Таргариен в сериале «Игра престолов», получила звание кавалера ордена Британской империи за благотворительность. Об этом сообщила газета Daily Mail. «Эмилия и ее мама Дженнифер получили признание за свою благотворительную работу — обе были удостоены звания кавалера ордена Британской империи», — говорится в материале издания. Отмечается, что актриса и ее мать создали благотворительную организацию для помощи людям, восстанавливающимся после повреждений головного мозга. В 2011 году Эмилия Кларк перенесла инсульт. По ее словам, кровоизлияние в мозг произошло сразу после выхода первого сезона сериала «Игра престолов». После пережитого Кларк занялась благотворительностью, которая направлена на лечение людей, восстанавливающихся после черепно-мозговых травм и инсульта.