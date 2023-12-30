«Единая Россия» поможет пострадавшим при обстреле Белгорода

Партия «Единая Россия» окажет помощь жителям Белгорода, которые пострадали при обстреле ВСУ. Об этом рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
«Созвонился с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым. Наши волонтеры уже работают на улицах. Помогают медикам и спасателям, оказывают психологическую поддержку людям. Также окажем помощь городским властям в ликвидации последствий обстрела на улицах города», — заявил Андрей Турчак, его слова приводит пресс-служба «Единой России»
Турчак отметил, что в региональном исполкоме партии на данный момент разворачивается оперативный пункт помощи. Жители города могут обратиться туда, чтобы получить продукты питания, теплые вещи и решить бытовые вопросы. При этом помощь не будет оказываться в штабе общественной поддержки.
Дело в том, что здание пострадало после обстрела ВСУ. «Единая Россия» — вместе с Белгородом», — заявил Андрей Турчак.
Ранее в центре Белгорода прозвучали взрывы. ВС РФ смогли отразить большую часть ракет. Однако несколько снарядов и кассетные части все же упали в центре города. По последним данным, погибли 14 человек, среди которых двое детей. Больше сотни ранены. Вся оперативная информация — в прямой трансляции URA.RU.
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