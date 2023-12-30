«Единая Россия» поможет пострадавшим при обстреле Белгорода

30 декабря 2023 в 21:15 Размер текста - 17 +

Андрей Турчак заявил, что «Единая Россия» вместе с Белгородом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом Партия «Единая Россия» окажет помощь жителям Белгорода, которые пострадали при обстреле ВСУ. Об этом рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Созвонился с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым. Наши волонтеры уже работают на улицах. Помогают медикам и спасателям, оказывают психологическую поддержку людям. Также окажем помощь городским властям в ликвидации последствий обстрела на улицах города», — заявил Андрей Турчак, его слова приводит пресс-служба «Единой России» на своем сайте . Турчак отметил, что в региональном исполкоме партии на данный момент разворачивается оперативный пункт помощи. Жители города могут обратиться туда, чтобы получить продукты питания, теплые вещи и решить бытовые вопросы. При этом помощь не будет оказываться в штабе общественной поддержки. Дело в том, что здание пострадало после обстрела ВСУ. «Единая Россия» — вместе с Белгородом», — заявил Андрей Турчак. Ранее в центре Белгорода прозвучали взрывы. ВС РФ смогли отразить большую часть ракет. Однако несколько снарядов и кассетные части все же упали в центре города. По последним данным, погибли 14 человек, среди которых двое детей. Больше сотни ранены. Вся оперативная информация — в прямой трансляции URA.RU.

Партия «Единая Россия» окажет помощь жителям Белгорода, которые пострадали при обстреле ВСУ. Об этом рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Созвонился с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым. Наши волонтеры уже работают на улицах. Помогают медикам и спасателям, оказывают психологическую поддержку людям. Также окажем помощь городским властям в ликвидации последствий обстрела на улицах города», — заявил Андрей Турчак, его слова приводит пресс-служба «Единой России» на своем сайте. Турчак отметил, что в региональном исполкоме партии на данный момент разворачивается оперативный пункт помощи. Жители города могут обратиться туда, чтобы получить продукты питания, теплые вещи и решить бытовые вопросы. При этом помощь не будет оказываться в штабе общественной поддержки. Дело в том, что здание пострадало после обстрела ВСУ. «Единая Россия» — вместе с Белгородом», — заявил Андрей Турчак. Ранее в центре Белгорода прозвучали взрывы. ВС РФ смогли отразить большую часть ракет. Однако несколько снарядов и кассетные части все же упали в центре города. По последним данным, погибли 14 человек, среди которых двое детей. Больше сотни ранены. Вся оперативная информация — в прямой трансляции URA.RU.