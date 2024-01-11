Сбежавший из тюрьмы главарь эквадорской банды заявил о желании сдаться

12 января 2024 в 05:35 Размер текста - 17 +

Фабрисио Колон Пико готов сдаться, если ему гарантируют безопасность Фото: Анна Майорова © URA.RU Глава второй по величине банды Эквадора «Лос-Лобос» Фабрисио Колон Пико после побега из тюрьмы опубликовал обращение к президенту Даниэлю Нобоа о готовности сдаться, если ему гарантируют безопасность. Об этом сообщило издание La Hora. «Я хочу сдаться, господин президент. Я сбежал, потому что мне сказали, что собираются меня убить. Вы гарантируете, что со мной ничего не случится, и я сдамся», — слова Колон Пико передает издание La Hora. После этого глава государства предложил ему сделать это без каких-либо условий. Служба исполнения наказаний SNAI сообщила ранее, что в тюрьмах Эквадора начались организованные беспорядки. Заключенные пяти тюрем захватили 125 сотрудников охраны. В это время сбежали два опаснейших бандита. Один из них Колон Пико скрылся. Во время обысков мест заключения стало известно о бегстве другого бандита Хосе Адольфо Вильямар, передает телеканал 360. После начала беспорядков из тюрем Чимборасо и Напо освободились 11 заложников, сообщила национальная служба исполнения наказаний.

Глава второй по величине банды Эквадора «Лос-Лобос» Фабрисио Колон Пико после побега из тюрьмы опубликовал обращение к президенту Даниэлю Нобоа о готовности сдаться, если ему гарантируют безопасность. Об этом сообщило издание La Hora. «Я хочу сдаться, господин президент. Я сбежал, потому что мне сказали, что собираются меня убить. Вы гарантируете, что со мной ничего не случится, и я сдамся», — слова Колон Пико передает издание La Hora. После этого глава государства предложил ему сделать это без каких-либо условий. Служба исполнения наказаний SNAI сообщила ранее, что в тюрьмах Эквадора начались организованные беспорядки. Заключенные пяти тюрем захватили 125 сотрудников охраны. В это время сбежали два опаснейших бандита. Один из них Колон Пико скрылся. Во время обысков мест заключения стало известно о бегстве другого бандита Хосе Адольфо Вильямар, передает телеканал 360. После начала беспорядков из тюрем Чимборасо и Напо освободились 11 заложников, сообщила национальная служба исполнения наказаний.