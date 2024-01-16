Baza: у сотрудницы Госдумы украли флешку с важными данными

Baza: неизвестные обокрали сотрудницу Госдумы
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Государственная Дума. Москва, госдума, государственная дума
Неизвестные обокрали сотрудницу Госдумы Фото:

Сотрудницу Госдумы обокрали на рабочем месте. У нее украли флешку, на которой был сертификат электронной подписи Федерального Казначейства.

«Пропажу ценной флешки она обнаружила 10 января. Сначала она обратила внимание на небольшой бардак на ее рабочем столе, а потом уже заметила отсутствие флешки с электронной подписью», — сообщил telegram-канал Baza. Кроме того, компьютер и техника в кабинете были отключены от сети.

В канале отмечают, вещи двоих коллег, работающих с девушкой в кабинете, остались на месте. Сотрудница Госдумы в итоге написала заявление в полицию, заключили там.

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Сотрудницу Госдумы обокрали на рабочем месте. У нее украли флешку, на которой был сертификат электронной подписи Федерального Казначейства. «Пропажу ценной флешки она обнаружила 10 января. Сначала она обратила внимание на небольшой бардак на ее рабочем столе, а потом уже заметила отсутствие флешки с электронной подписью», — сообщил telegram-канал Baza. Кроме того, компьютер и техника в кабинете были отключены от сети. В канале отмечают, вещи двоих коллег, работающих с девушкой в кабинете, остались на месте. Сотрудница Госдумы в итоге написала заявление в полицию, заключили там.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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