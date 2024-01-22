В Telegram появились новые функции

В обновленной версии Telegram появилась функция просмотра точного времени прочтения личных сообщений. Об этом сообщается в официальном канале мессенджера.
«В чатах один на один теперь можно увидеть точное время, когда ваше сообщение было открыто. Все пользователи могут определить в настройках, кто может видеть время прочтения», — говорится в сообщении
Отмечается, что пользователи, которые скрыли функцию просмотра времени прочтения сообщений, также не смогут видеть время, когда собеседник открыл их сообщение. Однако обладатели платной подписки Premium смогут скрывать эту информацию у себя и просматривать у тех пользователей, которые не отключили эту функцию.
Помимо этого, при ответе на пересланное сообщение теперь будут отображаться и имя его автора, и того, кто это сообщение переслал. Также в «Избранном» начнет работать поиск по тегам, а обладатели Premium-версии смогут ограничивать круг людей, которые имеют возможность написать им личные сообщения.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.