В Telegram появились новые функции

В Telegram появилась функция просмотра времени прочтения сообщения

22 января 2024 в 20:57 Размер текста - 17 +

В Telegram теперь можно увидеть, во сколько собеседник открыл отправленное ему сообщение Фото: Денис Моргунов © URA.RU В обновленной версии Telegram появилась функция просмотра точного времени прочтения личных сообщений. Об этом сообщается в официальном канале мессенджера. «В чатах один на один теперь можно увидеть точное время, когда ваше сообщение было открыто. Все пользователи могут определить в настройках, кто может видеть время прочтения», — говорится в сообщении Telegram . Отмечается, что пользователи, которые скрыли функцию просмотра времени прочтения сообщений, также не смогут видеть время, когда собеседник открыл их сообщение. Однако обладатели платной подписки Premium смогут скрывать эту информацию у себя и просматривать у тех пользователей, которые не отключили эту функцию. Помимо этого, при ответе на пересланное сообщение теперь будут отображаться и имя его автора, и того, кто это сообщение переслал. Также в «Избранном» начнет работать поиск по тегам, а обладатели Premium-версии смогут ограничивать круг людей, которые имеют возможность написать им личные сообщения.

В обновленной версии Telegram появилась функция просмотра точного времени прочтения личных сообщений. Об этом сообщается в официальном канале мессенджера. «В чатах один на один теперь можно увидеть точное время, когда ваше сообщение было открыто. Все пользователи могут определить в настройках, кто может видеть время прочтения», — говорится в сообщении Telegram. Отмечается, что пользователи, которые скрыли функцию просмотра времени прочтения сообщений, также не смогут видеть время, когда собеседник открыл их сообщение. Однако обладатели платной подписки Premium смогут скрывать эту информацию у себя и просматривать у тех пользователей, которые не отключили эту функцию. Помимо этого, при ответе на пересланное сообщение теперь будут отображаться и имя его автора, и того, кто это сообщение переслал. Также в «Избранном» начнет работать поиск по тегам, а обладатели Premium-версии смогут ограничивать круг людей, которые имеют возможность написать им личные сообщения.