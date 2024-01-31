Названы топ-5 советов, как научиться засыпать без гаджетов

Для быстрого засыпания рекомендуется чтение книги перед сном

Смартфон нужно держать подальше от постели Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Засиживание в телефоне перед сном может вызывать нарушения сна, тревожность и стресс. Чтобы научиться ложиться спать без гаджетов, можно воспользоваться несколькими советами.

Введите ритуалы перед сном

Для быстрого засыпания без тревожных мыслей рекомендуется заниматься расслабляющими действиями перед сном вместо использования гаджетов, пишет «Ридус». Например, можно заменить привычку листать соцсети на чтение книги, медитацию, прослушивание музыки или домашние спа-процедуры.

Не оставляйте телефон рядом с постелью

Чтобы не соблазнять себя перед сном, рекомендуется держать телефон подальше от постели. Вместо него можно использовать электронные часы в качестве будильника. Эти часы сложнее переставить на пять минут, поэтому будят они более эффективно, чем смартфон.

Ограничивайте себя в использовании смартфона

Для установления привычки откладывать телефон перед сном, можно воспользоваться ограничениями, предусмотренными разработчиками смартфонов, или специальными приложениями. Постепенно вы сможете обходиться без этих ограничений, но вначале важно формировать привычку убирать гаджеты каждый день перед сном.

Пойте у себя в голове

Чтобы успокоить ум и отвлечься от тревожных мыслей перед сном, попробуйте мысленно спеть текст позитивной песни. Повторение текста поможет отключиться от размышлений и спокойно заснуть.

Обратитесь к специалисту

Если бессонница постоянная и проблемы со сном не исчезают даже при отказе от гаджетов, рекомендуется обратиться к врачу. Нарушения сна могут негативно сказаться на физическом и психическом здоровье, поэтому важно не пренебрегать этими проблемами.