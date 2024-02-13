Казаки потребовали отмены концертов Киркорова из-за «голой вечеринки»

«Казаки Донецкой народной республики» записали обращение, в котором потребовали отменить концерт певца Филиппа Киркорова в регионе. Они также осудили его за участие в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».
«„Казаки Донецкой народной республики“ потребовали отменить выступление Киркорова в регионе», — передает канал. Также казаки осудили то, что Киркоров принимал участие в «голой вечеринке».
Ранее вслед за певцом Димой Биланом Киркоров приехал в военный госпиталь в Горловке, чтобы дать концерт. Но бойцы РФ предложили артисту снять свой «костюм с перьями» и надеть средства бронезащиты. Также они предложили ему отправить в зону спецоперации и показать свои способности.
До этого Билан и Киркоров участвовали в вечеринке Ивлеевой. После «культуры отмены» и волны негатива со стороны некоторых общественников они извинились за такой поступок. При этом артистов стали вырезать из эфиров на телевидении и отменять их концерты.
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