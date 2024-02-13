Казаки потребовали отмены концертов Киркорова из-за «голой вечеринки»

13 февраля 2024 в 20:20 Размер текста - 17 +

Казаки ДНР осудили Киркорова за его участие в мероприятии Ивлеевой Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» «Казаки Донецкой народной республики» записали обращение, в котором потребовали отменить концерт певца Филиппа Киркорова в регионе. Они также осудили его за участие в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». «„Казаки Донецкой народной республики“ потребовали отменить выступление Киркорова в регионе», — передает канал. Также казаки осудили то, что Киркоров принимал участие в «голой вечеринке». Ранее вслед за певцом Димой Биланом Киркоров приехал в военный госпиталь в Горловке, чтобы дать концерт. Но бойцы РФ предложили артисту снять свой «костюм с перьями» и надеть средства бронезащиты. Также они предложили ему отправить в зону спецоперации и показать свои способности. До этого Билан и Киркоров участвовали в вечеринке Ивлеевой. После «культуры отмены» и волны негатива со стороны некоторых общественников они извинились за такой поступок. При этом артистов стали вырезать из эфиров на телевидении и отменять их концерты.

«Казаки Донецкой народной республики» записали обращение, в котором потребовали отменить концерт певца Филиппа Киркорова в регионе. Они также осудили его за участие в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». «„Казаки Донецкой народной республики“ потребовали отменить выступление Киркорова в регионе», — передает канал. Также казаки осудили то, что Киркоров принимал участие в «голой вечеринке». Ранее вслед за певцом Димой Биланом Киркоров приехал в военный госпиталь в Горловке, чтобы дать концерт. Но бойцы РФ предложили артисту снять свой «костюм с перьями» и надеть средства бронезащиты. Также они предложили ему отправить в зону спецоперации и показать свои способности. До этого Билан и Киркоров участвовали в вечеринке Ивлеевой. После «культуры отмены» и волны негатива со стороны некоторых общественников они извинились за такой поступок. При этом артистов стали вырезать из эфиров на телевидении и отменять их концерты.