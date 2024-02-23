Венгрия заблокировала решение ЕС о годовщине конфликта на Украине

23 февраля 2024 в 23:54 Размер текста - 17 +

Венгрия не поддержала заявление ЕС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Венгрия заблокировала подписание заявления Европейского союза о второй годовщине начала специальной военной операции на Украине. Об этом заявили источники. «В пятницу должно было выйти заявление стран Евросоюза по поводу конфликта между Россией и Украиной, но из-за наложенного Венгрией вето было опубликовано совместное заявление руководства ЕС», — приводит слова источника агентство Bloomberg . Совместное заявление появилось на сайте ЕС 23 февраля, в котором было сказано о готовности продолжить давление на Россию. Причина, по которой Венгрия выступила против совместного заявления стран, не раскрывается. Bloomberg передает, что у одного из государств, не входящего в блок НАТО, были возражения в некоторых пунктах совместного заявления. Венгрия с начала проведения СВО на Украине выступала против санкций и призывает за начало мирных переговоров. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто однако заявил, что Будапешт не будет блокировать 13-й пакет санкций против РФ.

Венгрия заблокировала подписание заявления Европейского союза о второй годовщине начала специальной военной операции на Украине. Об этом заявили источники. «В пятницу должно было выйти заявление стран Евросоюза по поводу конфликта между Россией и Украиной, но из-за наложенного Венгрией вето было опубликовано совместное заявление руководства ЕС», — приводит слова источника агентство Bloomberg. Совместное заявление появилось на сайте ЕС 23 февраля, в котором было сказано о готовности продолжить давление на Россию. Причина, по которой Венгрия выступила против совместного заявления стран, не раскрывается. Bloomberg передает, что у одного из государств, не входящего в блок НАТО, были возражения в некоторых пунктах совместного заявления. Венгрия с начала проведения СВО на Украине выступала против санкций и призывает за начало мирных переговоров. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто однако заявил, что Будапешт не будет блокировать 13-й пакет санкций против РФ.