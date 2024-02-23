Венгрия заблокировала решение ЕС о годовщине конфликта на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Венгрии. Будапешт, Сзалка, Пакш, вечерний город, будапешт, венгрия, королевский дворец, флаг венгрии, туризм
Венгрия не поддержала заявление ЕС Фото:

Венгрия заблокировала подписание заявления Европейского союза о второй годовщине начала специальной военной операции на Украине. Об этом заявили источники.

«В пятницу должно было выйти заявление стран Евросоюза по поводу конфликта между Россией и Украиной, но из-за наложенного Венгрией вето было опубликовано совместное заявление руководства ЕС», — приводит слова источника агентство Bloomberg. Совместное заявление появилось на сайте ЕС 23 февраля, в котором было сказано о готовности продолжить давление на Россию.

Причина, по которой Венгрия выступила против совместного заявления стран, не раскрывается. Bloomberg передает, что у одного из государств, не входящего в блок НАТО, были возражения в некоторых пунктах совместного заявления.

Венгрия с начала проведения СВО на Украине выступала против санкций и призывает за начало мирных переговоров. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто однако заявил, что Будапешт не будет блокировать 13-й пакет санкций против РФ.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Венгрия заблокировала подписание заявления Европейского союза о второй годовщине начала специальной военной операции на Украине. Об этом заявили источники. «В пятницу должно было выйти заявление стран Евросоюза по поводу конфликта между Россией и Украиной, но из-за наложенного Венгрией вето было опубликовано совместное заявление руководства ЕС», — приводит слова источника агентство Bloomberg. Совместное заявление появилось на сайте ЕС 23 февраля, в котором было сказано о готовности продолжить давление на Россию. Причина, по которой Венгрия выступила против совместного заявления стран, не раскрывается. Bloomberg передает, что у одного из государств, не входящего в блок НАТО, были возражения в некоторых пунктах совместного заявления. Венгрия с начала проведения СВО на Украине выступала против санкций и призывает за начало мирных переговоров. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто однако заявил, что Будапешт не будет блокировать 13-й пакет санкций против РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...