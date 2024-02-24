Борис Джонсон прилетел в Киев

В Киев приехал Борис Джонсон, заявил Алексей Гончаренко Фото: Официальный сайт президента Украины

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в столицу Украины Киев. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Борис Джонсон тоже в Киеве», — написал Гончаренко в своем telegram-канале. Также сегодня в украинскую столицу приехал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.