Борис Джонсон прилетел в Киев

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Борис Джонсон,  stock
В Киев приехал Борис Джонсон, заявил Алексей Гончаренко Фото:

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в столицу Украины Киев. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Борис Джонсон тоже в Киеве», — написал Гончаренко в своем telegram-канале. Также сегодня в украинскую столицу приехал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в столицу Украины Киев. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). «Борис Джонсон тоже в Киеве», — написал Гончаренко в своем telegram-канале. Также сегодня в украинскую столицу приехал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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