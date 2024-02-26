Эрдоган обозначил сроки визита Путина в Турцию

Эрдоган: Путин не затянет со сроками своего визита в Турцию
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Нато.вооружение. техника. stock,  stock, Эрдоган Реджеп Тайип
Реджеп Эрдоган заявил, что Владимир Путин «не затянет» со сроками визита в Турцию Фото:

Сроки визита президента России Владимира Путина в Турцию «не затянутся». Об этом рассказал турецкий глава Реджеп Эрдоган по итогам телефонного разговора с российским лидером.

«В телефонном разговоре со мной Владимир Путин сообщил, что срок визита не затянется», — рассказал Реджеп Эрдоган в разговоре с журналистами. Также президент Турции рассказал о том, что Путин его поблагодарил за международную позицию. По словам Эрдогана, президент РФ удовлетворен тем, как развиваются двусторонние отношения между Москвой и Анкарой.

В январе анонсировали встречу Путина и Эрдогана в Турции. Изначально планировалось, что она состоится в феврале, однако российский лидер ее перенес. Далее пресс-секретарь главы Дмитрий Песков обозначил, что визит не состоится до результатов президентских выборов в России.

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Сроки визита президента России Владимира Путина в Турцию «не затянутся». Об этом рассказал турецкий глава Реджеп Эрдоган по итогам телефонного разговора с российским лидером. «В телефонном разговоре со мной Владимир Путин сообщил, что срок визита не затянется», — рассказал Реджеп Эрдоган в разговоре с журналистами. Также президент Турции рассказал о том, что Путин его поблагодарил за международную позицию. По словам Эрдогана, президент РФ удовлетворен тем, как развиваются двусторонние отношения между Москвой и Анкарой. В январе анонсировали встречу Путина и Эрдогана в Турции. Изначально планировалось, что она состоится в феврале, однако российский лидер ее перенес. Далее пресс-секретарь главы Дмитрий Песков обозначил, что визит не состоится до результатов президентских выборов в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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