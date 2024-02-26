Эрдоган обозначил сроки визита Путина в Турцию

Эрдоган: Путин не затянет со сроками своего визита в Турцию

26 февраля 2024 в 19:40 Размер текста - 17 +

Реджеп Эрдоган заявил, что Владимир Путин «не затянет» со сроками визита в Турцию Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Сроки визита президента России Владимира Путина в Турцию «не затянутся». Об этом рассказал турецкий глава Реджеп Эрдоган по итогам телефонного разговора с российским лидером. «В телефонном разговоре со мной Владимир Путин сообщил, что срок визита не затянется», — рассказал Реджеп Эрдоган в разговоре с журналистами. Также президент Турции рассказал о том, что Путин его поблагодарил за международную позицию. По словам Эрдогана, президент РФ удовлетворен тем, как развиваются двусторонние отношения между Москвой и Анкарой. В январе анонсировали встречу Путина и Эрдогана в Турции. Изначально планировалось, что она состоится в феврале, однако российский лидер ее перенес. Далее пресс-секретарь главы Дмитрий Песков обозначил, что визит не состоится до результатов президентских выборов в России.

Сроки визита президента России Владимира Путина в Турцию «не затянутся». Об этом рассказал турецкий глава Реджеп Эрдоган по итогам телефонного разговора с российским лидером. «В телефонном разговоре со мной Владимир Путин сообщил, что срок визита не затянется», — рассказал Реджеп Эрдоган в разговоре с журналистами. Также президент Турции рассказал о том, что Путин его поблагодарил за международную позицию. По словам Эрдогана, президент РФ удовлетворен тем, как развиваются двусторонние отношения между Москвой и Анкарой. В январе анонсировали встречу Путина и Эрдогана в Турции. Изначально планировалось, что она состоится в феврале, однако российский лидер ее перенес. Далее пресс-секретарь главы Дмитрий Песков обозначил, что визит не состоится до результатов президентских выборов в России.