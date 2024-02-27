27 февраля 2024

«Роскосмос» продаст недвижимость на 11 миллиардов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый день Московского авиакосмического салона МАКС-2021. Московская область, Жуковский, Роскосмос
Роскосмос оптимизирует активы госкорпорации и улучшит ее финансово-экономического состояние Фото:

В 2024 году «Роскосмос» намерен выставить на продажу свыше 150 непрофильных активов, включая пансионаты и бывшие санатории на общую сумму более 11,4 миллиарда рублей. Это решение направлено на оптимизацию активов госкорпорации и улучшение ее финансово-экономического состояния, сообщил представитель «Роскосмоса».

Средства от реализации имущества будут направлены на улучшение финансово-экономического состояния предприятий, передает слова представителя «Роскосмоса» РБК. Среди выставляемых на продажу объектов — земельно-имущественные комплексы, пансионаты и базы отдыха, расположенные в разных регионах России, включая Москву и Московскую область, Краснодарский край и другие.

В частности, на продажу будет выставлена база отдыха «Салют» под Троицком за 703 миллиона рублей. Также в Химках продадут комплекс зданий общей площадью 1,8 гектара за 652 миллиона рублей.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 2024 году «Роскосмос» намерен выставить на продажу свыше 150 непрофильных активов, включая пансионаты и бывшие санатории на общую сумму более 11,4 миллиарда рублей. Это решение направлено на оптимизацию активов госкорпорации и улучшение ее финансово-экономического состояния, сообщил представитель «Роскосмоса». Средства от реализации имущества будут направлены на улучшение финансово-экономического состояния предприятий, передает слова представителя «Роскосмоса» РБК. Среди выставляемых на продажу объектов — земельно-имущественные комплексы, пансионаты и базы отдыха, расположенные в разных регионах России, включая Москву и Московскую область, Краснодарский край и другие. В частности, на продажу будет выставлена база отдыха «Салют» под Троицком за 703 миллиона рублей. Также в Химках продадут комплекс зданий общей площадью 1,8 гектара за 652 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...