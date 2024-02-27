«Роскосмос» продаст недвижимость на 11 миллиардов рублей

28 февраля 2024 в 03:14 Размер текста - 17 +

Роскосмос оптимизирует активы госкорпорации и улучшит ее финансово-экономического состояние Фото: Владимир Андреев © URA.RU В 2024 году «Роскосмос» намерен выставить на продажу свыше 150 непрофильных активов, включая пансионаты и бывшие санатории на общую сумму более 11,4 миллиарда рублей. Это решение направлено на оптимизацию активов госкорпорации и улучшение ее финансово-экономического состояния, сообщил представитель «Роскосмоса». Средства от реализации имущества будут направлены на улучшение финансово-экономического состояния предприятий, передает слова представителя «Роскосмоса» РБК. Среди выставляемых на продажу объектов — земельно-имущественные комплексы, пансионаты и базы отдыха, расположенные в разных регионах России, включая Москву и Московскую область, Краснодарский край и другие. В частности, на продажу будет выставлена база отдыха «Салют» под Троицком за 703 миллиона рублей. Также в Химках продадут комплекс зданий общей площадью 1,8 гектара за 652 миллиона рублей.

В 2024 году «Роскосмос» намерен выставить на продажу свыше 150 непрофильных активов, включая пансионаты и бывшие санатории на общую сумму более 11,4 миллиарда рублей. Это решение направлено на оптимизацию активов госкорпорации и улучшение ее финансово-экономического состояния, сообщил представитель «Роскосмоса». Средства от реализации имущества будут направлены на улучшение финансово-экономического состояния предприятий, передает слова представителя «Роскосмоса» РБК. Среди выставляемых на продажу объектов — земельно-имущественные комплексы, пансионаты и базы отдыха, расположенные в разных регионах России, включая Москву и Московскую область, Краснодарский край и другие. В частности, на продажу будет выставлена база отдыха «Салют» под Троицком за 703 миллиона рублей. Также в Химках продадут комплекс зданий общей площадью 1,8 гектара за 652 миллиона рублей.