Жительница Обнинска зарегистрировала в двух квартирах более 10 тысяч мигрантов

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Арбитражный суд ХМАО. Новое здание. Ханты-Мансийск, приговор, молоток, юстиция, правосудие, судья, суд, право, постановление
Суд принял решение запретить жительнице Обнинска регистрировать на своей жилплощади иностранцев и лиц без гражданства Фото:

Суд запретил жительнице Обнинска регистрировать на своей жилплощади иностранцев и лиц без гражданства. За 15 лет она зарегистрировала в своих жилых помещениях более 10 тысяч мигрантов.

«Запрещено осуществлять деятельность по постановке на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства», — говорится в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции Калужской области, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что женщина за 15 лет зарегистрировала в своих жилых помещениях 10 593 мигранта.

Кроме того, ее неоднократно привлекали к уголовной ответственности за фиктивную регистрацию иностранцев в двух ее квартирах, однако она продолжала нарушать закон. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции, заключили в сообщении.

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Суд запретил жительнице Обнинска регистрировать на своей жилплощади иностранцев и лиц без гражданства. За 15 лет она зарегистрировала в своих жилых помещениях более 10 тысяч мигрантов. «Запрещено осуществлять деятельность по постановке на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства», — говорится в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции Калужской области, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что женщина за 15 лет зарегистрировала в своих жилых помещениях 10 593 мигранта. Кроме того, ее неоднократно привлекали к уголовной ответственности за фиктивную регистрацию иностранцев в двух ее квартирах, однако она продолжала нарушать закон. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции, заключили в сообщении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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