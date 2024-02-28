Жительница Обнинска зарегистрировала в двух квартирах более 10 тысяч мигрантов

Суд запретил жительнице Обнинска регистрировать на своей жилплощади иностранцев и лиц без гражданства. За 15 лет она зарегистрировала в своих жилых помещениях более 10 тысяч мигрантов.
«Запрещено осуществлять деятельность по постановке на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства», — говорится в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции Калужской области, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что женщина за 15 лет зарегистрировала в своих жилых помещениях 10 593 мигранта.
Кроме того, ее неоднократно привлекали к уголовной ответственности за фиктивную регистрацию иностранцев в двух ее квартирах, однако она продолжала нарушать закон. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции, заключили в сообщении.
Суд запретил жительнице Обнинска регистрировать на своей жилплощади иностранцев и лиц без гражданства. За 15 лет она зарегистрировала в своих жилых помещениях более 10 тысяч мигрантов. «Запрещено осуществлять деятельность по постановке на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства», — говорится в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции Калужской области, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что женщина за 15 лет зарегистрировала в своих жилых помещениях 10 593 мигранта. Кроме того, ее неоднократно привлекали к уголовной ответственности за фиктивную регистрацию иностранцев в двух ее квартирах, однако она продолжала нарушать закон. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции, заключили в сообщении.