Глава ВТБ Костин ожидает снижения ключевой ставки в ближайшие месяцы

Центробанк не намерен повышать ключевую ставку, заверил Андрей Костин
Центробанк не намерен повышать ключевую ставку, заверил Андрей Костин

Банк России не планирует повышать ключевую ставку, а напротив — до конца 2025 года регулятор может несколько раз ее снизить. Об этом сообщил глава ВТБ Андрей Костин. Такое заявление поступило на фоне ожиданий рынка относительно дальнейшей денежно-кредитной политики Центробанка.

«Центробанк не будет повышать ключевую ставку. Регулятор, наоборот, до конца года не один раз снизит ее», — уточнил Костин в эфире телеканала «Россия-1».

Ближайшее заседание Совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики ожидается 12 сентября. На последнем заседании регулятор сохранил ключевую ставку без изменений, сославшись на стабилизацию инфляции и динамику курса рубля. Сейчас ставка составляет 18%.

Ранее в Банке России отмечали, что дальнейшее снижение ключевой ставки возможно только при замедлении инфляции и стабильной геополитической ситуации. С начала 2025 года регулятор уже дважды понижал ставку на фоне снижения инфляционного давления. Сам Костин также отмечал, что тренд на снижение в целом будет сохраняться.

