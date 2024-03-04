В штате Мэн отозвали решение об отстранении Трампа от праймериз

05 марта 2024 в 00:52 Размер текста - 17 +

Голоса избирателей в поддержку Трампа на предстоящих праймериз в Мэне будут учтены (фото из архива) Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Госсекретарь американского штата Мэн Шенна Болоуз отозвала решение об отстранении экс-президента США Дональда Трампа от участия в праймериз 5 марта после постановления Верховного суда США по аналогичному делу. Об этом говорится в заявлении Болоуз. «В соответствии с постановлением Верховного суда США, отдельные штаты не имеют полномочий обеспечивать соблюдение третьего раздела 14-й поправки в отношении федеральных ведомств… Я отказываюсь от своего решения», — отмечается в заявлении госсекретаря. Также голоса избирателей в поддержку Трампа на предстоящих праймериз в Мэне будут учтены. Праймериз пройдут во вторник. Верховный суд штата Колорадо в конце декабря запретил Трампу участвовать в местных праймериз, чтобы определить кандидата от республиканцев на президентских выборах 2024 года, указано в решении инстанции. 14 поправка к конституции ограничивает в праве быть избранными тех, кто, «занимая должность, участвовал в мятеже или восстании против США», следует из решения суда. Суд в Иллинойсе (штат на Среднем Западе США) в феврале потребовал от избиркома штата исключить Трампа из избирательных бюллетеней на предварительных выборах среди республиканцев 19 марта, сообщила американская газета Chicago Sun Times. Несмотря на это, судья Трейси Портер приостановила действие своего же постановления, чтобы дать Трампу время на апелляцию до 1 марта. Суды высших инстанций имеют возможность принять свое решение, уверена она. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Госсекретарь американского штата Мэн Шенна Болоуз отозвала решение об отстранении экс-президента США Дональда Трампа от участия в праймериз 5 марта после постановления Верховного суда США по аналогичному делу. Об этом говорится в заявлении Болоуз. «В соответствии с постановлением Верховного суда США, отдельные штаты не имеют полномочий обеспечивать соблюдение третьего раздела 14-й поправки в отношении федеральных ведомств… Я отказываюсь от своего решения», — отмечается в заявлении госсекретаря. Также голоса избирателей в поддержку Трампа на предстоящих праймериз в Мэне будут учтены. Праймериз пройдут во вторник. Верховный суд штата Колорадо в конце декабря запретил Трампу участвовать в местных праймериз, чтобы определить кандидата от республиканцев на президентских выборах 2024 года, указано в решении инстанции. 14 поправка к конституции ограничивает в праве быть избранными тех, кто, «занимая должность, участвовал в мятеже или восстании против США», следует из решения суда. Суд в Иллинойсе (штат на Среднем Западе США) в феврале потребовал от избиркома штата исключить Трампа из избирательных бюллетеней на предварительных выборах среди республиканцев 19 марта, сообщила американская газета Chicago Sun Times. Несмотря на это, судья Трейси Портер приостановила действие своего же постановления, чтобы дать Трампу время на апелляцию до 1 марта. Суды высших инстанций имеют возможность принять свое решение, уверена она.