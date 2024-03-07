В МИД пообещали Литве ответ за конфискацию российских автомобилей

07 марта 2024 в 09:50 Размер текста - 17 +

По информации МИД РФ, 11 марта истекает крайний срок по решению о конфискации авто со стороны Литвы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия ответит Литве, если та будет конфисковать автомобили с регистрационными номерами из РФ. Об этом сообщили в МИД России. «Если данное решение Вильнюса будет реализовано, то его можно будет расценить только как грубейший акт грабежа на государственном уровне. Без ответа подобные дискриминационные действия, разумеется, не останутся», — передает РИА Новости информацию из ведомства. Отмечается, что 11 марта истекает крайний срок, который власти Литвы определили для перерегистрации или вывоза транспорта из России. Ранее сообщалось, что Литва начнет конфисковать машины с российскими номерами. По требованиям таможни, эти автомобили должны покинуть территорию Евросоюза к 11 марта 2024 года или быть зарегистрированными в Литве. При этом запрет обойдет транспорт, который следует в Калининградскую область и из нее.

Россия ответит Литве, если та будет конфисковать автомобили с регистрационными номерами из РФ. Об этом сообщили в МИД России. «Если данное решение Вильнюса будет реализовано, то его можно будет расценить только как грубейший акт грабежа на государственном уровне. Без ответа подобные дискриминационные действия, разумеется, не останутся», — передает РИА Новости информацию из ведомства. Отмечается, что 11 марта истекает крайний срок, который власти Литвы определили для перерегистрации или вывоза транспорта из России. Ранее сообщалось, что Литва начнет конфисковать машины с российскими номерами. По требованиям таможни, эти автомобили должны покинуть территорию Евросоюза к 11 марта 2024 года или быть зарегистрированными в Литве. При этом запрет обойдет транспорт, который следует в Калининградскую область и из нее.