РИАН: ВСУ планируют перекупать российскую оборонку через Казахстан

Украина нуждается в комплектующих для самолетов
Украина собирается перекупать в Казахстане комплектующие для военных самолетов российского производства. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на собственный источник. По их данным, переговоры с Астаной уже ведутся.
«„Укрспецэкспорт“ ведет переговоры с Казахстаном о закупках продукции российской оборонки для нужд ВСУ», — сообщают РИА Новости со ссылкой на собственный источник. Известно, что речь идет о закупке комплектующих для самолетов Су-24 и МиГ-29.
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