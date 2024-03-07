РИАН: ВСУ планируют перекупать российскую оборонку через Казахстан

07 марта 2024 в 17:11 Размер текста - 17 +

Украина нуждается в комплектующих для самолетов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Украина собирается перекупать в Казахстане комплектующие для военных самолетов российского производства. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на собственный источник. По их данным, переговоры с Астаной уже ведутся. «„Укрспецэкспорт“ ведет переговоры с Казахстаном о закупках продукции российской оборонки для нужд ВСУ», — сообщают РИА Новости со ссылкой на собственный источник. Известно, что речь идет о закупке комплектующих для самолетов Су-24 и МиГ-29.

Украина собирается перекупать в Казахстане комплектующие для военных самолетов российского производства. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на собственный источник. По их данным, переговоры с Астаной уже ведутся. «„Укрспецэкспорт“ ведет переговоры с Казахстаном о закупках продукции российской оборонки для нужд ВСУ», — сообщают РИА Новости со ссылкой на собственный источник. Известно, что речь идет о закупке комплектующих для самолетов Су-24 и МиГ-29.