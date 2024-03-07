РИАН: ВСУ планируют перекупать российскую оборонку через Казахстан

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Репетиция воздушного парада над Екатеринбургом. Екатеринбург, военная авиация, су-24, воздушный парад
Украина нуждается в комплектующих для самолетов Фото:

Украина собирается перекупать в Казахстане комплектующие для военных самолетов российского производства. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на собственный источник. По их данным, переговоры с Астаной уже ведутся.

«„Укрспецэкспорт“ ведет переговоры с Казахстаном о закупках продукции российской оборонки для нужд ВСУ», — сообщают РИА Новости со ссылкой на собственный источник. Известно, что речь идет о закупке комплектующих для самолетов Су-24 и МиГ-29.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина собирается перекупать в Казахстане комплектующие для военных самолетов российского производства. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на собственный источник. По их данным, переговоры с Астаной уже ведутся. «„Укрспецэкспорт“ ведет переговоры с Казахстаном о закупках продукции российской оборонки для нужд ВСУ», — сообщают РИА Новости со ссылкой на собственный источник. Известно, что речь идет о закупке комплектующих для самолетов Су-24 и МиГ-29.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...