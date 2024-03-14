Россиян предупредили о скачках цен на мясо птицы

Ассоциация производителей: цены на мясо индейки снизятся во время Великого поста

14 марта 2024 в 08:32 Размер текста - 17 +

Цены на индейку будут меняться в пределах 5-10% Фото: Размик Закарян © URA.RU В России с 18 марта ожидается снижение цены на мясо птицы. Это связано с уменьшением потребления продукта во время Великого поста. Однако с наступлением шашлычного сезона в конце апреля стоимость индейки снова вырастет. Об этом заявил исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки Анатолий Вельматов «Парламентской газете». «У нас всегда во время шашлычного сезона потребление мяса индейки растет, потому что она активно используется для барбекю и шашлыков. А на Великий пост потребление мяса, наоборот, снижается», — заявил Вельматов. Он отметил, что ожидаемая корректировка стоимости мяса птицы может составить 5-10%. Однако, по его словам, ближайшем будущем не ожидается резких колебаний цен на индейку, так как Россия полностью самостоятельно обеспечивает себя кормами, оборудованием и ветеринарными препаратами. Однако по сравнению с данными прошлого года цены на филе птицы увеличились в среднем на 15-20%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России с 18 марта ожидается снижение цены на мясо птицы. Это связано с уменьшением потребления продукта во время Великого поста. Однако с наступлением шашлычного сезона в конце апреля стоимость индейки снова вырастет. Об этом заявил исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки Анатолий Вельматов «Парламентской газете». «У нас всегда во время шашлычного сезона потребление мяса индейки растет, потому что она активно используется для барбекю и шашлыков. А на Великий пост потребление мяса, наоборот, снижается», — заявил Вельматов. Он отметил, что ожидаемая корректировка стоимости мяса птицы может составить 5-10%. Однако, по его словам, ближайшем будущем не ожидается резких колебаний цен на индейку, так как Россия полностью самостоятельно обеспечивает себя кормами, оборудованием и ветеринарными препаратами. Однако по сравнению с данными прошлого года цены на филе птицы увеличились в среднем на 15-20%.