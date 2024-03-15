В США раскрыли, почему союзники поставляют Украине сплошной мусор

NI: Запад оттягивает поражение Киева, поставляя ему старое оборудование

15 марта 2024 в 22:28 Размер текста - 17 +

Запад продолжает посылать ВСУ в наступление, вместо того, чтобы завершить конфликт Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооружение и техника, которые Запад отправляет на Украину, является всего лишь «мусором». Союзники Киева просто оттягивают неизбежное поражение ВСУ, отдавая свое старое оборудование, пишет The National Interest. По данным издания, то, что западная техника помогает ВСУ бороться с Россией — самый распространенный миф. «На самом деле, большинство платформ, переданных Украине, представляют собой не более чем мусор. <…> Запад просто оттягивает неизбежное, сбрасывая свое старое оборудование в руки украинцев», — отмечается в публикации. По мнению издания, политика западных стран в отношении конфликта в Украине приводит лишь к отсрочке неизбежного поражения, вместо того чтобы стимулировать мирное урегулирование. После успешной защиты Киева два года назад, вместо переговоров, США и Великобритания призывали украинское правительство к наступательным действиям, говорится в статье. Ранее в ВСУ пожаловались, что Запад отправил Киеву старую и сломанную технику. Так один из украинских бойцов заявил, что в одну из частей пришла партия бронемашин, которым уже более 40 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооружение и техника, которые Запад отправляет на Украину, является всего лишь «мусором». Союзники Киева просто оттягивают неизбежное поражение ВСУ, отдавая свое старое оборудование, пишет The National Interest. По данным издания, то, что западная техника помогает ВСУ бороться с Россией — самый распространенный миф. «На самом деле, большинство платформ, переданных Украине, представляют собой не более чем мусор. <…> Запад просто оттягивает неизбежное, сбрасывая свое старое оборудование в руки украинцев», — отмечается в публикации. По мнению издания, политика западных стран в отношении конфликта в Украине приводит лишь к отсрочке неизбежного поражения, вместо того чтобы стимулировать мирное урегулирование. После успешной защиты Киева два года назад, вместо переговоров, США и Великобритания призывали украинское правительство к наступательным действиям, говорится в статье. Ранее в ВСУ пожаловались, что Запад отправил Киеву старую и сломанную технику. Так один из украинских бойцов заявил, что в одну из частей пришла партия бронемашин, которым уже более 40 лет.