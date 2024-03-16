Кадыров выбрал будущего президента страны

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Рамзан Кадыров отдал свой голос на выборах президента РФ Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проголосовал на выборах президента России. На избирательный участок он прибыл вместе с членами своей семьи.

«Рамзан Кадыров принял участие в выборах президента РФ», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что для этого глава Чечни вместе с членами своей семьи посетил родовое село Ахмат-Юрт. Рамзан Кадыров отдал свой голос на избирательном участке, который расположен в школе №1, где он сам учился в юности.

В выборах президента России участвуют самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди» и Николай Харитонов от КПРФ. Голосование пройдет с 15 по 17 марта.

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проголосовал на выборах президента России. На избирательный участок он прибыл вместе с членами своей семьи. «Рамзан Кадыров принял участие в выборах президента РФ», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что для этого глава Чечни вместе с членами своей семьи посетил родовое село Ахмат-Юрт. Рамзан Кадыров отдал свой голос на избирательном участке, который расположен в школе №1, где он сам учился в юности. В выборах президента России участвуют самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди» и Николай Харитонов от КПРФ. Голосование пройдет с 15 по 17 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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