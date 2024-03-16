Кадыров выбрал будущего президента страны

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проголосовал на выборах президента России. На избирательный участок он прибыл вместе с членами своей семьи.
«Рамзан Кадыров принял участие в выборах президента РФ», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что для этого глава Чечни вместе с членами своей семьи посетил родовое село Ахмат-Юрт. Рамзан Кадыров отдал свой голос на избирательном участке, который расположен в школе №1, где он сам учился в юности.
В выборах президента России участвуют самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди» и Николай Харитонов от КПРФ. Голосование пройдет с 15 по 17 марта.
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