Спасатели нашли тело женщины, попавшей под лавину на Камчатке

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Село Узян – озеро Якты-Куль. Башкортостан, зима, лес, вид сверху, гора
Спасатели нашли тела всех погибших под лавиной на Камчатке Фото:

Найдено тело женщины, которая попала под лавину на Камчатке. Об этом сообщает МЧС РФ.

«Найдено тело женщины, попавшей под лавину на Камчатке», — передает МЧС в своем telegram-канале. О сошедшей лавине стало известно в первой половине дня. Группа туристов из 11 человек оказалась под завалами.

Двое из них не смогли выбраться. В настоящий момент спасатели нашли тела всех двух погибших.

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Найдено тело женщины, которая попала под лавину на Камчатке. Об этом сообщает МЧС РФ. «Найдено тело женщины, попавшей под лавину на Камчатке», — передает МЧС в своем telegram-канале. О сошедшей лавине стало известно в первой половине дня. Группа туристов из 11 человек оказалась под завалами. Двое из них не смогли выбраться. В настоящий момент спасатели нашли тела всех двух погибших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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