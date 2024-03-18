Спасатели нашли тело женщины, попавшей под лавину на Камчатке

18 марта 2024 в 14:53 Размер текста - 17 +

Спасатели нашли тела всех погибших под лавиной на Камчатке Фото: Илья Московец © URA.RU Найдено тело женщины, которая попала под лавину на Камчатке. Об этом сообщает МЧС РФ. «Найдено тело женщины, попавшей под лавину на Камчатке», — передает МЧС в своем telegram-канале. О сошедшей лавине стало известно в первой половине дня. Группа туристов из 11 человек оказалась под завалами. Двое из них не смогли выбраться. В настоящий момент спасатели нашли тела всех двух погибших. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Найдено тело женщины, которая попала под лавину на Камчатке. Об этом сообщает МЧС РФ. «Найдено тело женщины, попавшей под лавину на Камчатке», — передает МЧС в своем telegram-канале. О сошедшей лавине стало известно в первой половине дня. Группа туристов из 11 человек оказалась под завалами. Двое из них не смогли выбраться. В настоящий момент спасатели нашли тела всех двух погибших.