Спасатели нашли тело женщины, попавшей под лавину на Камчатке

Спасатели нашли тела всех погибших под лавиной на Камчатке
Найдено тело женщины, которая попала под лавину на Камчатке. Об этом сообщает МЧС РФ.
«Найдено тело женщины, попавшей под лавину на Камчатке», — передает МЧС в своем telegram-канале. О сошедшей лавине стало известно в первой половине дня. Группа туристов из 11 человек оказалась под завалами.
Двое из них не смогли выбраться. В настоящий момент спасатели нашли тела всех двух погибших.
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