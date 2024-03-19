В Минобороны раскрыли потери украинских ДРГ

ВС РФ нанесла удары по пунктам дислокации ДРГ у Курской области и Сумской области на Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Потери украинских диверсантов, пытавшихся атаковать Белгородскую область, составляют около 40 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В приграничных районах Украины рядом с Козинкой Белгородской области противник потерял до 40 военнослужащих», — сообщили в ведомстве. Также отмечается, что противник потерял две боевые машины и три автомобиля. По информации Минобороны, противник был уничтожен ударами авиации и артиллерии.
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