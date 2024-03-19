В Минобороны раскрыли потери украинских ДРГ

Минобороны: потери украинских ДРГ составили около 40 военнослужащих

19 марта 2024 в 15:42 Размер текста - 17 +

ВС РФ нанесла удары по пунктам дислокации ДРГ у Курской области и Сумской области на Украине Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Потери украинских диверсантов, пытавшихся атаковать Белгородскую область, составляют около 40 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В приграничных районах Украины рядом с Козинкой Белгородской области противник потерял до 40 военнослужащих», — сообщили в ведомстве. Также отмечается, что противник потерял две боевые машины и три автомобиля. По информации Минобороны, противник был уничтожен ударами авиации и артиллерии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Потери украинских диверсантов, пытавшихся атаковать Белгородскую область, составляют около 40 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В приграничных районах Украины рядом с Козинкой Белгородской области противник потерял до 40 военнослужащих», — сообщили в ведомстве. Также отмечается, что противник потерял две боевые машины и три автомобиля. По информации Минобороны, противник был уничтожен ударами авиации и артиллерии.