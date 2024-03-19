В Минобороны раскрыли потери украинских ДРГ

Минобороны: потери украинских ДРГ составили около 40 военнослужащих
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, всу, наемник,  stock
ВС РФ нанесла удары по пунктам дислокации ДРГ у Курской области и Сумской области на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Потери украинских диверсантов, пытавшихся атаковать Белгородскую область, составляют около 40 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В приграничных районах Украины рядом с Козинкой Белгородской области противник потерял до 40 военнослужащих», — сообщили в ведомстве. Также отмечается, что противник потерял две боевые машины и три автомобиля. По информации Минобороны, противник был уничтожен ударами авиации и артиллерии.

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Потери украинских диверсантов, пытавшихся атаковать Белгородскую область, составляют около 40 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В приграничных районах Украины рядом с Козинкой Белгородской области противник потерял до 40 военнослужащих», — сообщили в ведомстве. Также отмечается, что противник потерял две боевые машины и три автомобиля. По информации Минобороны, противник был уничтожен ударами авиации и артиллерии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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