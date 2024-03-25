Террористы, напавшие на «Крокус», использовали неправильные пули, чтобы серьезнее ранить людей

Главврач Шабунин: террористы использовали неправильные пули в «Крокусе»

25 марта 2024 в 17:54 Размер текста - 17 +

Многие пострадавшие от теракта в «Крокусе» поступили в больницы в тяжелом состоянии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Боевики, устроившие теракт в «Крокус Сити Холл», стреляли в людей пулями неправильной формы, чтобы нанести им более серьезные ранения. Из-за этого большинство граждан поступили в медучреждения в тяжелом состоянии, сообщил главврач Боткинской больницы Алексей Шабунин. Главврач заявил, что большая часть пациентов поступила с огнестрельными ранениями в тяжелом состоянии. У многих были зафиксированы повреждения печени, селезенки, желудка, позвоночника и других органов. «В чем особенность ранений сегодня, так это в том, что пуля повреждающего действия неправильной формы и поражает все, что попадается у нее на пути», — сказал Алексей Шабунин телеканалу «Звезда». По словам Шабунина, с пациентами работают психологи. Многие из поступивших в больницу задавались вопросом: «почему и за что это произошло с ними». Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. В результате трагедии погибли 137 граждан, а более 180 человек — пострадали, пишет RT. Президент России Владимир Путин заявил, что виновным в теракте не избежать наказания. Всех их ждет «возмездие и забвение », сказал глава государства, передает Pravda.Ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Боевики, устроившие теракт в «Крокус Сити Холл», стреляли в людей пулями неправильной формы, чтобы нанести им более серьезные ранения. Из-за этого большинство граждан поступили в медучреждения в тяжелом состоянии, сообщил главврач Боткинской больницы Алексей Шабунин. Главврач заявил, что большая часть пациентов поступила с огнестрельными ранениями в тяжелом состоянии. У многих были зафиксированы повреждения печени, селезенки, желудка, позвоночника и других органов. «В чем особенность ранений сегодня, так это в том, что пуля повреждающего действия неправильной формы и поражает все, что попадается у нее на пути», — сказал Алексей Шабунин телеканалу «Звезда». По словам Шабунина, с пациентами работают психологи. Многие из поступивших в больницу задавались вопросом: «почему и за что это произошло с ними». Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. В результате трагедии погибли 137 граждан, а более 180 человек — пострадали, пишет RT. Президент России Владимир Путин заявил, что виновным в теракте не избежать наказания. Всех их ждет «возмездие и забвение», сказал глава государства, передает Pravda.Ru.