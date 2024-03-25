Путин провел совещание по теракту в «Крокусе»: главное из беседы

Путин: Москву интересуют заказчики теракта в «Крокусе»

26 марта 2024 в 01:50 Размер текста - 17 +

Москву интересуют не исполнители, а заказчики теракта, подчеркнул Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Мирных граждан в «Крокус Сити Холле» атаковали радикальные исламисты, но Москву интересуют заказчики, заявил президент России Владимир Путин на совещании по мерам, принимаемым после теракта. По мнению лидера страны, русские люди в непростой момент показали пример солидарности и взаимной поддержки. URA.RU приводит главные высказывания, прозвучавшие на встрече. Путин ждет информации по заказчикам теракта Российское общество продемонстрировало пример подлинной солидарности и готовности прийти на помощь ближнему после теракта, отметил Путин во время совещания. По его словам, те, кто планировал атаку, рассчитывали посеять панику и разлад в обществе, но у них ничего не вышло. Президент добавил, что сейчас нужно получить ответ на вопрос, действительно ли радикальные исламисты решили нанести удар по стране. Стенограмма совещания опубликована пресс-службой Кремля на официальном сайте. По мнению Путина, атака на «Крокус Сити Холл» является звеном серии попыток дестабилизировать ситуацию в РФ руками неонацистского киевского режима. Такие действия предпринимаются с 2014 года. Лидер РФ также обратил внимание на то, что Вашингтон по своим каналам массово транслирует информацию — киевского следа в теракте в «Крокусе» якобы нет, а трагедия произошла по вине ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация). По словам президента важно определить, почему террористы после атаки пытались уйти на Украину и кто их там ждал. Голикова доложила о почти миллиарде рублей помощи На адресную помощь семьям погибших и пострадавших будет направлено порядка миллиарда собранных средств в первые дни после теракта. Об этом доложила зампред российского правительства Татьяна Голикова. По ее словам, примерно 11 тысяч волонтеров оказывают помощь в местах организации стихийных мемориалов, всего для ликвидации последствий ЧП привлекались 203 выездные медбригады и санавиация. Уже сейчас назначены 22 пенсии по случаю потери кормильца без заявления родственникам погибших. После теракта в «Крокусе» граждане России сдали 4,5 тысячи литров крови. Состояние девяти пострадавших оценивается как тяжелое. Как Москва помогала пострадавшим Во время происшествия в Подмосковье от столицы РФ к месту ЧП было направлено 44 машины скорой помощи. Первая — прибыла через четыре минуты, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. В столичные больницы доставили 94 человека, 18 из них уже выписаны. Тяжелые ранения получили 12 пострадавших. По словам Собянина, 60 человек уже получили единовременные выплаты. Родственников пострадавших, которые приезжают в Москву для опознания тел или для поиска близких, бесплатно размещают в гостиницах и обеспечивают питанием. Семьям погибших пообещали выплатить три миллиона рублей, находящимся на стационарном лечении, — один миллион рублей, а получившим амбулаторную помощь — 500 тысяч рублей. Губернатор Воробьев сообщил о завершении поисковой операции Поисковую операцию в «Крокусе» завершили 26 марта. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, существовала высокая опасность распространения огня от концертного зала на другие объекты комплекса, но этого удалось избежать. Работы на месте теракта будут проводиться до утра вторника. В подмосковный Центр помощь поступило более двух тысяч звонков. Большая часть из них касалась поисков родственников. От бизнеса власти получили около 420 тысяч переводов с различными суммами. Все деньги будут направлены на помощь пострадавшим от теракта, рассказал Воробьев. Бастрыкин: восстановлена хронология теракта в «Крокусе» Теракт в «Крокус Сити Холл» был тщательно спланирован и подготовлен, сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Силовикам удалось восстановить последовательность действий террористов во время атаки на «Крокус Сити Холл». Террористы прибыли в «Крокус» в 19.58 мск, а покинули здание в 20.11. Боевики воспользовались бензином для поджога концертного зала. Скрывающиеся преступники сбили на машине семью с двумя детьми. Все четверо исполнителей признали свою вину, еще троих задержали за помощь террористам. Сейчас СКР проверяет работоспособность систем пожаротушения в «Крокусе». По последним данным СК, погибли 139 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мирных граждан в «Крокус Сити Холле» атаковали радикальные исламисты, но Москву интересуют заказчики, заявил президент России Владимир Путин на совещании по мерам, принимаемым после теракта. По мнению лидера страны, русские люди в непростой момент показали пример солидарности и взаимной поддержки. URA.RU приводит главные высказывания, прозвучавшие на встрече. Российское общество продемонстрировало пример подлинной солидарности и готовности прийти на помощь ближнему после теракта, отметил Путин во время совещания. По его словам, те, кто планировал атаку, рассчитывали посеять панику и разлад в обществе, но у них ничего не вышло. Президент добавил, что сейчас нужно получить ответ на вопрос, действительно ли радикальные исламисты решили нанести удар по стране. Стенограмма совещания опубликована пресс-службой Кремля на официальном сайте. По мнению Путина, атака на «Крокус Сити Холл» является звеном серии попыток дестабилизировать ситуацию в РФ руками неонацистского киевского режима. Такие действия предпринимаются с 2014 года. Лидер РФ также обратил внимание на то, что Вашингтон по своим каналам массово транслирует информацию — киевского следа в теракте в «Крокусе» якобы нет, а трагедия произошла по вине ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация). По словам президента важно определить, почему террористы после атаки пытались уйти на Украину и кто их там ждал. На адресную помощь семьям погибших и пострадавших будет направлено порядка миллиарда собранных средств в первые дни после теракта. Об этом доложила зампред российского правительства Татьяна Голикова. По ее словам, примерно 11 тысяч волонтеров оказывают помощь в местах организации стихийных мемориалов, всего для ликвидации последствий ЧП привлекались 203 выездные медбригады и санавиация. Уже сейчас назначены 22 пенсии по случаю потери кормильца без заявления родственникам погибших. После теракта в «Крокусе» граждане России сдали 4,5 тысячи литров крови. Состояние девяти пострадавших оценивается как тяжелое. Во время происшествия в Подмосковье от столицы РФ к месту ЧП было направлено 44 машины скорой помощи. Первая — прибыла через четыре минуты, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. В столичные больницы доставили 94 человека, 18 из них уже выписаны. Тяжелые ранения получили 12 пострадавших. По словам Собянина, 60 человек уже получили единовременные выплаты. Родственников пострадавших, которые приезжают в Москву для опознания тел или для поиска близких, бесплатно размещают в гостиницах и обеспечивают питанием. Семьям погибших пообещали выплатить три миллиона рублей, находящимся на стационарном лечении, — один миллион рублей, а получившим амбулаторную помощь — 500 тысяч рублей. Поисковую операцию в «Крокусе» завершили 26 марта. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, существовала высокая опасность распространения огня от концертного зала на другие объекты комплекса, но этого удалось избежать. Работы на месте теракта будут проводиться до утра вторника. В подмосковный Центр помощь поступило более двух тысяч звонков. Большая часть из них касалась поисков родственников. От бизнеса власти получили около 420 тысяч переводов с различными суммами. Все деньги будут направлены на помощь пострадавшим от теракта, рассказал Воробьев. Теракт в «Крокус Сити Холл» был тщательно спланирован и подготовлен, сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Силовикам удалось восстановить последовательность действий террористов во время атаки на «Крокус Сити Холл». Террористы прибыли в «Крокус» в 19.58 мск, а покинули здание в 20.11. Боевики воспользовались бензином для поджога концертного зала. Скрывающиеся преступники сбили на машине семью с двумя детьми. Все четверо исполнителей признали свою вину, еще троих задержали за помощь террористам. Сейчас СКР проверяет работоспособность систем пожаротушения в «Крокусе». По последним данным СК, погибли 139 человек.