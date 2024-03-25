Голикова: состояние девяти пострадавших в «Крокус Сити Холл» тяжелое

26 марта 2024 в 00:41 Размер текста - 17 +

Состояние девяти пострадавших в результате теракта, произошедшего в «Крокус сити холле», включая одного ребенка, оценивается как тяжелое. Об этом сообщила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова. «Врачи продолжают бороться за жизнь девяти пострадавших, в числе которых один ребенок. Состояние оценивается как крайне тяжелое», — сказала Голикова во время совещания по обсуждению мер, принимаемых после теракта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Состояние девяти пострадавших в результате теракта, произошедшего в «Крокус сити холле», включая одного ребенка, оценивается как тяжелое. Об этом сообщила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова. «Врачи продолжают бороться за жизнь девяти пострадавших, в числе которых один ребенок. Состояние оценивается как крайне тяжелое», — сказала Голикова во время совещания по обсуждению мер, принимаемых после теракта.