Голикова: состояние девяти пострадавших в «Крокус Сити Холл» тяжелое

Состояние девяти пострадавших в результате теракта, произошедшего в «Крокус сити холле», включая одного ребенка, оценивается как тяжелое. Об этом сообщила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова.
«Врачи продолжают бороться за жизнь девяти пострадавших, в числе которых один ребенок. Состояние оценивается как крайне тяжелое», — сказала Голикова во время совещания по обсуждению мер, принимаемых после теракта.
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