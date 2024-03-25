25 марта 2024

Голикова: состояние девяти пострадавших в «Крокус Сити Холл» тяжелое

© Служба новостей «URA.RU»
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Состояние девяти пострадавших в результате теракта, произошедшего в «Крокус сити холле», включая одного ребенка, оценивается как тяжелое. Об этом сообщила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова.

«Врачи продолжают бороться за жизнь девяти пострадавших, в числе которых один ребенок. Состояние оценивается как крайне тяжелое», — сказала Голикова во время совещания по обсуждению мер, принимаемых после теракта.

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Состояние девяти пострадавших в результате теракта, произошедшего в «Крокус сити холле», включая одного ребенка, оценивается как тяжелое. Об этом сообщила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова. «Врачи продолжают бороться за жизнь девяти пострадавших, в числе которых один ребенок. Состояние оценивается как крайне тяжелое», — сказала Голикова во время совещания по обсуждению мер, принимаемых после теракта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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