Бастрыкин: соучастники террористов предоставили им квартиру и авто

26 марта 2024 в 00:16 Размер текста - 17 +

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о задержании трех лиц, подозреваемых в оказании помощи организаторам теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом он рассказал в ходе совещания, посвященного расследованию произошедшего. Глава СК РФ уточнил, что арестованные предоставляли материальную поддержку террористам. «Задержаны еще три человека, которые оказывали помощь при подготовке теракта: предоставили квартиру для проживания, автомобиль для передвижения, перевозили денежные средства», — заявил Александр Бастрыкин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о задержании трех лиц, подозреваемых в оказании помощи организаторам теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом он рассказал в ходе совещания, посвященного расследованию произошедшего. Глава СК РФ уточнил, что арестованные предоставляли материальную поддержку террористам. «Задержаны еще три человека, которые оказывали помощь при подготовке теракта: предоставили квартиру для проживания, автомобиль для передвижения, перевозили денежные средства», — заявил Александр Бастрыкин.