25 марта 2024

Бастрыкин: соучастники террористов предоставили им квартиру и авто

© Служба новостей «URA.RU»
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о задержании трех лиц, подозреваемых в оказании помощи организаторам теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом он рассказал в ходе совещания, посвященного расследованию произошедшего.

Глава СК РФ уточнил, что арестованные предоставляли материальную поддержку террористам. «Задержаны еще три человека, которые оказывали помощь при подготовке теракта: предоставили квартиру для проживания, автомобиль для передвижения, перевозили денежные средства», — заявил Александр Бастрыкин.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о задержании трех лиц, подозреваемых в оказании помощи организаторам теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом он рассказал в ходе совещания, посвященного расследованию произошедшего. Глава СК РФ уточнил, что арестованные предоставляли материальную поддержку террористам. «Задержаны еще три человека, которые оказывали помощь при подготовке теракта: предоставили квартиру для проживания, автомобиль для передвижения, перевозили денежные средства», — заявил Александр Бастрыкин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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