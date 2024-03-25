Бастрыкин: соучастники террористов предоставили им квартиру и авто

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о задержании трех лиц, подозреваемых в оказании помощи организаторам теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом он рассказал в ходе совещания, посвященного расследованию произошедшего.
Глава СК РФ уточнил, что арестованные предоставляли материальную поддержку террористам. «Задержаны еще три человека, которые оказывали помощь при подготовке теракта: предоставили квартиру для проживания, автомобиль для передвижения, перевозили денежные средства», — заявил Александр Бастрыкин.
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