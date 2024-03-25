Путин: РФ интересует заказчик теракта в «Крокус Сити Холле»

25 марта 2024 в 23:05 Размер текста - 17 +

России необходимо знать заказчика теракта в «Крокусе», заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Россию сейчас интересует заказчик терактов в «Крокус Сити Холле». Исполнителями являются радикальные исламисты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Мы знаем, что теракт совершен руками радикальных исламистов. Нас интересует заказчик», — заявил Путин в своем обращении, которое опубликовано пресс-службой Кремля. По словам президента, нужно получить ответ на вопрос, действительно ли радикальные исламисты решили нанести удар по стране. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россию сейчас интересует заказчик терактов в «Крокус Сити Холле». Исполнителями являются радикальные исламисты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Мы знаем, что теракт совершен руками радикальных исламистов. Нас интересует заказчик», — заявил Путин в своем обращении, которое опубликовано пресс-службой Кремля. По словам президента, нужно получить ответ на вопрос, действительно ли радикальные исламисты решили нанести удар по стране.