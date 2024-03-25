Путин: РФ интересует заказчик теракта в «Крокус Сити Холле»

России необходимо знать заказчика теракта в «Крокусе», заявил Владимир Путин
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Россию сейчас интересует заказчик терактов в «Крокус Сити Холле». Исполнителями являются радикальные исламисты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Мы знаем, что теракт совершен руками радикальных исламистов. Нас интересует заказчик», —
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