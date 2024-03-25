Путин: РФ интересует заказчик теракта в «Крокус Сити Холле»

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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
России необходимо знать заказчика теракта в «Крокусе», заявил Владимир Путин Фото:
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Россию сейчас интересует заказчик терактов в «Крокус Сити Холле». Исполнителями являются радикальные исламисты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы знаем, что теракт совершен руками радикальных исламистов. Нас интересует заказчик», — заявил Путин в своем обращении, которое опубликовано пресс-службой Кремля. По словам президента, нужно получить ответ на вопрос, действительно ли радикальные исламисты решили нанести удар по стране.

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Россию сейчас интересует заказчик терактов в «Крокус Сити Холле». Исполнителями являются радикальные исламисты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Мы знаем, что теракт совершен руками радикальных исламистов. Нас интересует заказчик», — заявил Путин в своем обращении, которое опубликовано пресс-службой Кремля. По словам президента, нужно получить ответ на вопрос, действительно ли радикальные исламисты решили нанести удар по стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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