Президент России Владимир Путин назвал теракт в «Крокус Сити Холл» звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет со страной руками неонацистского режима. Об этом лидер РФ заявил во время совещания, опубликованного пресс-службой Кремля.
«Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима», — сказал Путин, следует из видео, опубликованного на сайте Кремля. Президент РФ отметил, что нацисты часто используют бесчеловечные средства для достижения своих целей.
Подробности инцидента в «Крокус сити холле», произошедшего 22 марта, до сих пор разбираются следственными органами. Согласно свидетельствам, нападение было совершено группой мужчин, которые открыли огонь по посетителям и использовали зажигательные устройства, что привело к пожару.
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Президент России Владимир Путин назвал теракт в «Крокус Сити Холл» звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет со страной руками неонацистского режима. Об этом лидер РФ заявил во время совещания, опубликованного пресс-службой Кремля. «Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима», — сказал Путин, следует из видео, опубликованного на сайте Кремля. Президент РФ отметил, что нацисты часто используют бесчеловечные средства для достижения своих целей. Подробности инцидента в «Крокус сити холле», произошедшего 22 марта, до сих пор разбираются следственными органами. Согласно свидетельствам, нападение было совершено группой мужчин, которые открыли огонь по посетителям и использовали зажигательные устройства, что привело к пожару.