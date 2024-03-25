Путин: теракт в «Крокус Сити Холл» связан с событиями 2014 года

25 марта 2024 в 23:38 Размер текста - 17 +

Теракт в «Крокусе» — звено серии попыток, начиная с 2014 года, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Президент России Владимир Путин назвал теракт в «Крокус Сити Холл» звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет со страной руками неонацистского режима. Об этом лидер РФ заявил во время совещания, опубликованного пресс-службой Кремля. «Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима», — сказал Путин, следует из видео, опубликованного на сайте Кремля. Президент РФ отметил, что нацисты часто используют бесчеловечные средства для достижения своих целей. Подробности инцидента в «Крокус сити холле», произошедшего 22 марта, до сих пор разбираются следственными органами. Согласно свидетельствам, нападение было совершено группой мужчин, которые открыли огонь по посетителям и использовали зажигательные устройства, что привело к пожару. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин назвал теракт в «Крокус Сити Холл» звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет со страной руками неонацистского режима. Об этом лидер РФ заявил во время совещания, опубликованного пресс-службой Кремля. «Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима», — сказал Путин, следует из видео, опубликованного на сайте Кремля. Президент РФ отметил, что нацисты часто используют бесчеловечные средства для достижения своих целей. Подробности инцидента в «Крокус сити холле», произошедшего 22 марта, до сих пор разбираются следственными органами. Согласно свидетельствам, нападение было совершено группой мужчин, которые открыли огонь по посетителям и использовали зажигательные устройства, что привело к пожару.