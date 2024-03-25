25 марта 2024

Путин: теракт в «Крокус Сити Холл» связан с событиями 2014 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Теракт в «Крокусе» — звено серии попыток, начиная с 2014 года, заявил Владимир Путин Фото:
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Президент России Владимир Путин назвал теракт в «Крокус Сити Холл» звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет со страной руками неонацистского режима. Об этом лидер РФ заявил во время совещания, опубликованного пресс-службой Кремля.

«Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима», — сказал Путин, следует из видео, опубликованного на сайте Кремля. Президент РФ отметил, что нацисты часто используют бесчеловечные средства для достижения своих целей.

Подробности инцидента в «Крокус сити холле», произошедшего 22 марта, до сих пор разбираются следственными органами. Согласно свидетельствам, нападение было совершено группой мужчин, которые открыли огонь по посетителям и использовали зажигательные устройства, что привело к пожару.

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Президент России Владимир Путин назвал теракт в «Крокус Сити Холл» звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет со страной руками неонацистского режима. Об этом лидер РФ заявил во время совещания, опубликованного пресс-службой Кремля. «Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима», — сказал Путин, следует из видео, опубликованного на сайте Кремля. Президент РФ отметил, что нацисты часто используют бесчеловечные средства для достижения своих целей. Подробности инцидента в «Крокус сити холле», произошедшего 22 марта, до сих пор разбираются следственными органами. Согласно свидетельствам, нападение было совершено группой мужчин, которые открыли огонь по посетителям и использовали зажигательные устройства, что привело к пожару.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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